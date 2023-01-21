Selin Ciğerci kadınlar matinesinde sahneye çıktı

Selin Ciğerci, kadınlar matinesinde kadınları eğlendirdi.

Özlem Türe, "Selin hanımı ikna etmek biraz zor oldu. Kendisi gerçekten çok sevilen bir insan, çok teşekkür ediyorum geldiği için" derken sözü alan Selin Ciğerci, "Yeter ki zamanım olsun. Kendi işlerim yüzünden biraz yoruluyorum. Enerjim olsun ki matinelere çıkayım. Nisan ayından sonra bitiriyorum bu işleri en fazla dört beş kere daha çıkarım sonra biter. Çünkü ben şarkıcı veya sanatçı değilim. Sadece hanımefendiler mutlu olsun diye geliyorum." dedi.

