Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşandı!

2019'da nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Ancak ikili, daha sonra barışmıştı. 16 Mayıs'ta ikinci kez evlenen çift, yeniden yollarını ayırdı.

İkili, adli tatil sonrası resmen boşandı. Ciğerci ile Çıra, boşandıklarını Instagram hesaplarından yaptıkları ortak açıklama ile duyurdu. Çift, "Biliyorsunuz ki aylar önce yollarımızı dostça ayırmıştık ama adli tatil olduğu için resmi işlemler gerçekleşmemişti, bugün sonuçlandı." mesajlarını yayınladı.

"İKİ KEZ DENEDİK, OLMADI"

Ciğerci, boşanma kararı aldıklarını şu sözlerle duyurmuştu:

Evlilik, eş olmak, aile kurmak hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik, olmadı. Lütfen iki tarafın da duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla, açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim. Adli tatil bitecek, resmi işlemler eylülde son bulacak. Hayat devam ediyor, edecek...

"EVLİLİK İŞİNİ YİNE BECEREMEDİK"

Çıra da paylaşımına, "Biz büyük umutlarla ikinci kez denedik ama evlilik işini yine beceremedik. Birbirimizi kırmak, üzmek bizim en büyük korkumuz o yüzden gerektiğinde birbirimizi kırmaktansa birbirimizden vazgeçmeyi hep bildik. Selin Ciğerci ile bugün itibariyle boşanma kararı almış bulunmaktayız. İnşallah ikimiz için de her şeyin hayırlısı olsun. Biz hayatımız boyunca her zaman birbirimizin destekçisi ve arkadaşı olacağız. Bu hassas ve zor kararımıza sizlerin de hassasiyetle yaklaşmasını bekliyoruz." notunu düşmüştü.