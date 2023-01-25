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Selin Ciğerci, Baba Olan Eski Eşi Gökhan Çıra'ya Şok Bir Cevap Verdi
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, iki kez boşandığı ve geçtiğimiz günlerde sevgilisine evlilik teklifi eden Gökhan Çıra'nın, baba olmasına verdiği cevapla şaşırttı. İşte haberin detayları...
2022 yılında Selin Ciğerci ile iki kez boşanan ve geçtiğimiz günlerde sevgilisine evlilik teklifi eden Gökhan Çıra, baba olduğunu duyurdu.
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Çıra, "Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım, hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu büyüyelim canım kızım, hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım" dedi.
Ciğerci de Çıra'nın baba haberine Instagram'dan cevap verdi. Ciğerci, siyah zemin üzerine, "Pes" yazısı yazarak, eski eşine göndermede bulundu.
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