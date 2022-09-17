Selen Görgüzel: Kimsenin soyadına ihtiyacım yok!

Çevresinde evlenip mutlu olan kimseyi görmediğini söyleyen Selen Görgüzel "Bunun bir formülü nasıl olmalı bilmiyorum ama bir hayat arkadaşı evet lazım ama aynı çatı altına kadın ile erkeği sokmayacaksın. Eğer çocuk varsa evlilik resmi prosedürler gereği soyadı için gerekiyor tabii günümüz şartlarında bir ilişkiyi yaşamak için bir kurum teğeti gerekmiyor, aynı çatı altına girmek gerekmiyor. Ben artık girmeyi düşünmem. Evlilikten mutlu olan yok yani" şeklinde konuştu.

KİMSENİN SOYADINA İHTİYACIM OLMADI

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Boşandıktan sonra Instagram'daki Selen Görgüzel Alkan adlı hesabından eski soyadı olan Alkan'ı sildiremeyen ve bu nedenle kendi adı ve soyadıyla yeni bir hesap açan şarkıcı, başka birinin soyadına ihtiyacı olmadığını açıkladı. "Benim hayatta terk bırakamayacağım şey yok" diyen Görgüzel "Evliyken eski soyadımla hesap açtığım için öyle beni onaylayıp mavi tık vermiş. Boşandıktan sonra 'eski soyadımı kaldırın' diye yazdım ama ret aldım. Beş bin dolar istediler bu işlem için. Ben de yeni bir hesap açtım. Kendi soyadımla var olmuş bir kadınım, her zaman ayakları üzerinde durmuş kadın olduğum için kimsenin soyadına hayatım boyunca ihtiyacım olmadı. Bittikten sonra taşımanın anlamı yok" sözlerini kullandı.

O YORUMLARI YAZANLAR BENDEN FEYZ ALSINLAR DA ALDATILMASINLAR

Geçtiğimiz günlerde bikinili fotoğrafını paylaştıktan sonra aldığı olumsuz yorum hakkında konuşan Görgüzel, eleştirilere şöyle yanıt verdi: "Ben hiç aldatılmadım. Ne güzel sporumuzu yapıyoruz sağlıklı besleniyoruz iyi görüyoruz, böyle yorum yazanlar feyz alıp kendilerine baksınlar. Aldatılmazlar işte ondan sonra, böyle yağlı göbekli gezmezler. Bu et, kemik yok olacak gidecek, önemli olan bizim ruhani benliğimiz. İyi hissettiğim her şeyi paylaşmayı seviyorum. Sesimi de makyajımı da paylaşıyorum. 40 yaşında çocuk doğurmuş bir kadın olarak kendi bedenine saygı duyup bunu da paylaşmayı seviyorum. Bu teşhir amaçlı değil. bu iyi bir şey Benim bedenimden eğer ki başka insanlar etkileniyorsa ben o insanın namusunu korumak zorunda değilim. Ben, o namuslu olacak diye kendimi kapamak zorunda değilim. O kendi beynini kapatacak bana insan gözüyle bakacak. O insanları takmayacağım, saygı duymayacağım"

