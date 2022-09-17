Selen Görgüzel: Kimsenin soyadına ihtiyacım yok!
Hamdi Alkan'dan geçtiğimiz aylarda boşanan Selen Görgüzel, objektiflere yansıdığı Nişantaşı Citys'te tartışma yaratacak 'evlilik' açıklamasında bulundu. Evliliği insan doğasına aykırı bulduğunu söyleyen şarkıcı "Bekarlığa alıştım, keşke daha önce bakar kalsaymışım, keşke hiç evlenmeseymişim. Bence evlilik kesinlikle insan doğasına aykırı bir şey" dedi.
Çevresinde evlenip mutlu olan kimseyi görmediğini söyleyen Selen Görgüzel "Bunun bir formülü nasıl olmalı bilmiyorum ama bir hayat arkadaşı evet lazım ama aynı çatı altına kadın ile erkeği sokmayacaksın. Eğer çocuk varsa evlilik resmi prosedürler gereği soyadı için gerekiyor tabii günümüz şartlarında bir ilişkiyi yaşamak için bir kurum teğeti gerekmiyor, aynı çatı altına girmek gerekmiyor. Ben artık girmeyi düşünmem. Evlilikten mutlu olan yok yani" şeklinde konuştu.
KİMSENİN SOYADINA İHTİYACIM OLMADI
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Boşandıktan sonra Instagram'daki Selen Görgüzel Alkan adlı hesabından eski soyadı olan Alkan'ı sildiremeyen ve bu nedenle kendi adı ve soyadıyla yeni bir hesap açan şarkıcı, başka birinin soyadına ihtiyacı olmadığını açıkladı. "Benim hayatta terk bırakamayacağım şey yok" diyen Görgüzel "Evliyken eski soyadımla hesap açtığım için öyle beni onaylayıp mavi tık vermiş. Boşandıktan sonra 'eski soyadımı kaldırın' diye yazdım ama ret aldım. Beş bin dolar istediler bu işlem için. Ben de yeni bir hesap açtım. Kendi soyadımla var olmuş bir kadınım, her zaman ayakları üzerinde durmuş kadın olduğum için kimsenin soyadına hayatım boyunca ihtiyacım olmadı. Bittikten sonra taşımanın anlamı yok" sözlerini kullandı.
O YORUMLARI YAZANLAR BENDEN FEYZ ALSINLAR DA ALDATILMASINLAR
Geçtiğimiz günlerde bikinili fotoğrafını paylaştıktan sonra aldığı olumsuz yorum hakkında konuşan Görgüzel, eleştirilere şöyle yanıt verdi: "Ben hiç aldatılmadım. Ne güzel sporumuzu yapıyoruz sağlıklı besleniyoruz iyi görüyoruz, böyle yorum yazanlar feyz alıp kendilerine baksınlar. Aldatılmazlar işte ondan sonra, böyle yağlı göbekli gezmezler. Bu et, kemik yok olacak gidecek, önemli olan bizim ruhani benliğimiz. İyi hissettiğim her şeyi paylaşmayı seviyorum. Sesimi de makyajımı da paylaşıyorum. 40 yaşında çocuk doğurmuş bir kadın olarak kendi bedenine saygı duyup bunu da paylaşmayı seviyorum. Bu teşhir amaçlı değil. bu iyi bir şey Benim bedenimden eğer ki başka insanlar etkileniyorsa ben o insanın namusunu korumak zorunda değilim. Ben, o namuslu olacak diye kendimi kapamak zorunda değilim. O kendi beynini kapatacak bana insan gözüyle bakacak. O insanları takmayacağım, saygı duymayacağım"
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|7
|16
|2. Konyaspor
|7
|14
|3. Başakşehir
|5
|13
|4. Beşiktaş
|6
|13
|5. Adana Demirspor
|6
|13
|6. Kayserispor
|7
|12
|7. Gaziantep FK
|6
|11
|8. Fenerbahçe
|5
|10
|9. Trabzonspor
|6
|10
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|6
|8
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Giresunspor
|6
|7
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|7
|2
|18. Ankaragücü
|5
|1
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Keçiörengücü
|6
|11
|3. Bodrumspor
|5
|10
|4. Bandırmaspor
|5
|10
|5. Boluspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|5
|9
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Adanaspor
|6
|7
|9. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|10. Tuzlaspor
|5
|7
|11. Rizespor
|5
|6
|12. Samsunspor
|5
|6
|13. Gençlerbirliği
|6
|6
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|17
|2. Tottenham
|7
|15
|3. Arsenal
|6
|15
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|6
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Southampton
|7
|7
|14. Aston Villa
|7
|7
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Wolverhampton Wanderers
|7
|6
|17. Everton
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|6
|16
|2. Real Madrid
|5
|15
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Mallorca
|6
|8
|9. Girona
|5
|7
|10. Rayo Vallecano
|5
|7
|11. Celta Vigo
|5
|7
|12. Real Sociedad
|5
|7
|13. Valencia
|5
|6
|14. Almeria
|6
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Getafe
|5
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1