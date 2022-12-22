Selen Görgüzel'den Şok Açıklamalar

Selen Görügüzel, Akmerkez'de görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden şarkıcı, "Yeni şarkım çıkıyor. Onun toplantısını yaptık. Bu şarkı bana daha çok hitap eden bir eser olacak" dedi. Gazetecilerin, "Yaptığınız her açıklama olay oluyor. Gündemde yeni bombalar var mı?" sorusuna, Görgüzel, "Ben olduğum gibiyim. Olduğum gibi olmak bile, bomba etkisi yaratıyor. Yürüyen canlı bombayım. Tehlikeliyim. Herkes yapay olan insanlara alışkın olduğu için, ben hiçbir zaman yapay olmayacağım. Neyse onu söyleyeceğim. Neysem oyum" dedi.

"ŞOV YAPAN ERKEKLER MİDEMİ BULANDIRIYOR"

Açıklamalarına devam eden şarkıcı, "Hayatınıza alacağınız erkekte nelere dikkat ediyorsunuz?" sorusuna, "Beni gerçekten dünyanın tek kadını gibi hissettirecek, değer veren, iyi hissettiren, sosyal medya kullanmayan bir erkek istiyorum. Sosyal medyada artist artist pozlar veren erkekler, şov yapanlar midemi bulandırıyor. Hepsine gıcık oluyorum" dedi.

"DAVUL BİLE DENGİ DENGİNE"

Gazetecilerin, "Hayranlarınızdan biriyle ilişki yaşar mısınız?" sorusuna Görgüzel, "Olabilir. Bana hitap etsin, beni mutlu etsin" dediği sırada bir muhabirin, "Asgari ücretle çalışan birisiyle sevgili olur muydunuz?" sorusuna ise, "Sen benim başımı yakacaksın. Ama benimle yaşayamaz. Komplekse girer. Erkeksi duyguları rencide olur. İyi bir yere götürmek isteyecektir. Ama yapamazsa gururu kırılır. Kendiliğinden bir şey yapmak ister. Yapamaz üzülür. O yüzden davul bile dengi dengine. Ben amazon kadını olduğum için, erkek benden her konuda güçlü olması lazım. Masaya yumruğunu koyan adam gibi adam biri olsun. Vıttırı vızzık adamlar istemiyorum hayatımda" diyerek, yine bomba açıklamalarda bulundu. (Milliyet)