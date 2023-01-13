Selen Görgüzel'den Demet Akalın'a Şok Gönderme

Şarkıcı, Demet Akalın hakkında ki düşüncelerini dile getirdi.

Görgüzel “Demet Akalın sanatını beceremiyor diye bir şey diyemem. Ben Demet Akalın’ı eski freshliğiyle görmek istiyorum. Demet’in sahnede giydiği kıyafetlerini hiç beğenmiyorum. Ben Demet Akalın'ı çok seviyorum. Bana şu anda Demet Akalın yeni gelmiyor. Eskisi gibi popstarlığını görmüyorum Demet’in. Artık star gibi davranması gerekiyor. Bence Demet’in biraz kilo vermesi gerekiyor diye düşünüyorum" dedi.