Selen Görgüzel'den Asgari Ücret Açıklaması 

Selen Görgüzel, "Hayranlarınızdan biriyle ilişki yaşar mısınız?" sorusuna, "Olabilir. Bana hitap etsin, beni mutlu etsin" dediği sırada bir muhabirin, "Asgari ücretle çalışan birisiyle sevgili olur muydunuz?" sorusuna ise, "Sen benim başımı yakacaksın. Ama benimle yaşayamaz. Komplekse girer. Erkeksi duyguları rencide olur. İyi bir yere götürmek isteyecektir. Ama yapamazsa gururu kırılır. Kendiliğinden bir şey yapmak ister. Yapamaz üzülür. O yüzden davul bile dengi dengine. Ben amazon kadını olduğum için, erkek benden her konuda güçlü olması lazım. Masaya yumruğunu koyan adam gibi adam biri olsun. Vıttırı vızzık adamlar istemiyorum hayatımda" diyerek, yine bomba açıklamalarda bulundu.

"ÖZÜR DİLERİM"

Açıklama tepki çeken Görgüzel, özür diledi. Şarkıcı, "Asgari ücretler hayatını idame ettirmeye çalışan tüm emekçi kardeşlerimden, büyüklerimden, dostlarımdan ve arkadaşlarımdan özür dilerim. Maalesef yanlış anlaşıldım. Açıklamam asla sizi rencide etmek amaçlı değil, aksine hayat şatlarının ne kadar zor olduğunun altını çizmek amaçlı yapılmış bir söylemdi. Bizlerin icra ettiği meslek gerekiği yapmamız gereken harcamalar, yatırımlar, bulunmamız gereken ortamlar için belli kazanç grubu insanlar bile zorlanırken benim mücadelem içinde o şartlarda yanımda olacak kişi üzülebilir, kendimi kötü hissedebilirim demek istemiştim. Takdir sizin" dedi.