Selen Görgüzel ayı kanı insan denemeleri için aday olduğunu açıkladı!

Nihan Bozatlı’nın youtube kanalına konuk olan güzel oyuncu Selen Görgüzel samimi açıklamalarda bulundu. Görgüzel, ayı kanı enjekte ettirme istediğini açıkladıktan sonra Türk halkı tarafından eleştiri yağmuruna tutulduğunu söyledi.

Güzel oyuncu, gündem yaratan açıklamasıyla ilgili olarak, “Ayı kanı meselesiyle gündem yarattım. Amacım kesinlikle gündem yaratmak değildi. Ancak ayı kanı kasları kuvvetlendiriyor. Japonya Hiroşima Üniversitesi’nde bu yönde araştırmalar yapılıyor. Orada ayı kanından elde edilen kanla serum yapılıyor. O serumu insanlara uyguladıkları zaman 24 saat içerisinde çok ciddi anlamda protein ve kas artışı kuvvetlenmesi görülüyor. Şimdi de bunun tıpta insanlar üzerinde tam anlamıyla kullanılma aşamasının ne zaman olacağı konusu merak ediliyor. Eğer çok kısa bir zaman içerisinde hayata geçecekse ben adayım, ayı kanı enjekte ettiririm dedim. Bilime, insanlığa bir katkım da olur böylece." dedi.

“AŞK KADINIYIM”

İlişkileri hakkında konuşan Selen Görgüzel, aşk kadını olduğunu söyledi. Görgüzel, “Aşk kadınıyım ben. Aidiyet duygum çok yok. Kendime bile ait değilim. Kendini tarif et diyorlar. Şaşırıyorum. Bazen duygusalım, bazen hiçbir şey umursamıyorum. Bazen çok sertim bazen çok yumuşağım. O kadar değişken bir yapım var ki. O yüzden ben kendime bile ait değilim. İlişki konusunda bilmiyorum ama aşk kadınıyım.” diye konuştu.

"FLÖRT ETMEYİ SEVİYORUM"

Nihan Bozatlı’nın sorularını yanıtlayan Görgüzel, “Flörtöz bir kadınım yalan değil. İlişkim varsa hayatım boyunca ilişkime saygısızlık yapmadım. Çocukken flörtlerimi aldattığım olmuştur. Yetişkin yaşlarımızda kurduğumuz ciddi ilişkilerde hiçbir zaman saygısızlık etmedim. Ben hayatla eğlenmeyi seviyorum. Ruhumda dişilik yok. Bir erkek çocuğuyla yaşıyorum içimde. Dış görüntümde ise daha farklı. Birazcık da hanım hanımcık olsaydım keşke. Doğal yaşamayı seviyorum. İçimden gelen şekilde davranmayı seviyorum. Bir şeye üzülüyorsam üzülüyorum, ağlıyorum. Kızıyorsam kızıyorum. İçimden geldiği gibi yaşıyorum. Kimseye zarar verecek bir şey de yapmıyorum. Yapaylığı sevmiyorum. Bulunduğum ortamda sıcakkanlı, sevecen ve dost olmayı seven bir insanı. İnsanlar benim sıcakkanlılığımı kolay zannederse yanılırlar. Erkeklerle daha samimi arkadaşlık yapıyorum. Küçükken erkek de dövdüm. Şimdi fikirlerimizle dövüyoruz. Şiddete hayır diyoruz.” dedi.

"NEGATİF OLAN HER ŞEYDEN UZAK DURUYORUM"

Görgüzel, “Çekim falan olmadıkça makyaj yapmıyorum yüzüme. Bunu hayatıma soktum. Çok özel bir şey yapmıyorum aslında. Sporumu yapıyorum, sağlıklı besleniyorum. Bazen kaçırıyoruz. Yazın sosyal hayat vs. derken yeme içme geç saatlere kayıyor. O zaman da ufak tefek kilo alıp vermeler oluyor. Yeme içmeme dikkat ediyorum. Kızartma, çok fazla karbonhidrat tüketmiyorum. Yalandan, dolandan, negatiften uzak duruyorum. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Mutlaka yüzümü yıkarım. Dedikoduyu hiç sevmiyorum. Bazen kızım kızıyor anne hep kendini anlatıyorsun. Ne yapıyım beni başkası ilgilendirmiyor. Çok sevdiğim arkadaşımın, dostumun sevinci mutluluğu acısı varsa oturayım konuşayım. Ama bana x kişinin evliliği boşanması hiç ilgilendirmiyor. Gerçekten çok sıkılıyorum. Yüzü yıkamak çok önemli. Botoksumu yaptırıyorum. Dolgu yaptırmıyorum. Ben yanaklı bir kadın olduğum için yüzüm çok riskli. Bakımsal olarak ihtiyaçlarımı yaptırıyorum ama dolgu yaptırmıyorum. Yoğun ipek kirpik çok kötü duruyor. Aralara iki üç tane yaptırabilirsiniz. O tiplerle konsantre olup konuşamıyorum. ” dedi.

