Selda Bağcan sahnede Aleyna Tilki'yi titretti!

Aleyna Tilki, "Selda Bağcan'ı seviyorum çünkü kendine has tarzıyla, kalpten ve cesurca şarkı söylüyor" şeklindeki açıklamasıyla gündeme gelmişti. Konuyla ilgili Twitter hesabında paylaşımda bulunan Selda Bağcan da "Teşekkürler sevgili Aleyna Tilki..." sözlerini yayınlamıştı.

Selda Bağcan, dün akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Konsere gelenler arasında Aleyna Tilki de vardı. Usta sanatçı Aleyna Tilki'yi davet etti ve birlikte sürpriz bir düete imza attılar. Selda Bağcan genç şarkıcıya övgü yağdırdı. Tilki de bu övgüler karşısında Bağcan'a teşekkür ederek "Şu an bacaklarım titriyor, içeride soğuk bir su içmem lazım" dedi.

"BENİM YOLUMDAN İLERLİYOR" DEMİŞTİ

Bağcan, geçtiğimiz senelerde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aleyna, bana sosyal medya üzerinden çağrı yapmıştı. Ben de onun uzattığı eli tuttum. Çok başarılı bir pop sanatçısı. Sesi güzel, şarkıları güzel, kendisi güzel. Daha ne olsun! Çok istiyor ve kesinlikle dünya çapında bir star olacak. Bugün de bir şey yazmış sosyal medyada, 'Ben yıldız olmayacağım, efsane olacağım' demiş. Yani benim yolumdan ilerliyor."

