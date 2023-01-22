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Selçuk Yöntem'den Aldatılma Açıklaması
Selin Şekerci ve Kubilay Aka'ya başrolünü paylaştığı Sevda Mecburi İstikamet filmiyle vizyonda olan usta sanatçı Selçuk Yöntem, aldatılmayla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Sevda Mecburi İstikamet filmiyle vizyonda olan usta sanatçı Selçuk Yöntem, Posta gazetesiden Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. Usta sanatçı, aldatılmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Yöntem'in Alev Gürsoy Cimin'le röportajı:
Aşk-ı Memnu final yapalı neredeyse 12 yıl oldu ama biz halen tekrarlarını izliyoruz. Unutamıyoruz ve siz halen çoğu insan için Adnan Bey’siniz. Bu, sizi rahatsız ediyor mu?
Aksine, mutlu ediyor. Seyirci o karakteri çok sevdi. Her yıl iki kez yayımlanıyor ve tazeliğini hiç yitirmiyor. Konu olarak ve yapım olarak da tazeliğini yitirmiyor. 12 yıllık o jargon, o kostümler, eskimiyor. Müzik bile öyle. Bıraktığınız yerden tekrar izliyorsunuz. Ben bile defalarca izliyorum.
Adnan Bey yüzünden aldatılan adam imajı üzerime yapıştı” diye sitem ettiğiniz olmuyor mu?
Yoo! Aldatılan adam imajının yapışmasını değil de aldatanı konuşmak lazım. Aldanan değil aldatan suçludur. Aldatılan adama üzülerek bakmak kadar yanlış bir şey yok. Çünkü o gayet namuslu, saf ve temiz bir şekilde hayatını yaşıyor. Aldatılan adam ezikliği, boynuzlu gibi çirkin söylemler, toplumun yarattığı çok kendine güvensiz laflar. Böyle kodlamamak gerekiyor. Her kim ne yaparsa kendine yapar, kendini aldatır aldatan....
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