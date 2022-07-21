Selçuk Tektaş Anmasında Ortaya Çıkan Gerçek!

Alişan'ın aynı zamanda menajesi olan kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmasının ardından tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 41 yaşında hayata veda eden iki çocuk babası Selçuk Tektaş, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilmişti.

MEZARI BAŞINDA ANILDI

Selçuk Tektaş, vefatının birinci yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'nda anıldı.

ANMA TÖRENİNE AİLE ÜYELERİ VE SEVENLERİ KATILDI

Feriköy Mezarlığı'ndaki düzenlenen törene; Alişan, ünlü şarkıcının babası Mehmet, annesi Suzan, yengesi Merve Tektaş ile yakınları katıldı. Selçuk Tektaş, kabri başında din görevlisinin okuduğu dualarla anıldı.

GÖZLER BUSE VAROL'U ARADI

Selçuk Tektaş için yapılan törene katılanlara dua sonrası hayır lokması ve pilav dağıtıldı. Alişan'ın ailesiyle problemleri olduğu iddia edilen oyuncu Buse Varol'un, törene katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

"YAPACAĞIMIZ DAHA ÇOK ŞEY VARDI"

Kardeşine olan özlemini her fırsatta dile getiren Alişan, Selçuk Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıl geçti sensiz Selçuk. Sadece bir kere geldin rüyama ve kısacık konuştun gittin. Ben hiç böyle bir dünya hayal etmemiştim. Sensiz hiçbir hayalim yoktu. Kaderimizin, alın yazımızın böyle olacağı ve seni çok erken kaybedeceğim aklımım ucundan geçmezdi. Yapacağımız daha o kadar çok şey vardı ki, her şey yarım kaldı.

Senin emanetlerine bir gün dahi 'öf' dersem Allah o anda canımı alsın. Bilmiyorum şu anda neredesin, bizi görüyor musun, izliyor musun? Ama bizim sensiz tek bir saatimiz geçmiyor."

SELÇUK TEKTAŞ'IN EŞİNDEN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Selçuk Tektaş'ın eşi ve iki çocuğunun annesi Merve Tektaş da eşinin ölüm yıl dönümü için duygusal bir paylaşımda bulundu:

"Ben kaderimin böyle olmasını istemezdim. Çaresizce çırpınmak ve kaybetmek ne demek kimse bilemez! Fotoğrafta ya da yemek masasında bir sandalyenin eksik olmasını yaşamayan anlayamaz. Selçuk'um sen benim kocam, sevgilim, arkadaşım, çocuğum, arkamda her şeyi halleden tek kişiydin ve ben kaybettim. Karanlıkta çocuklarına aydınlığı yaşatabilmek çok zormuş be Selçuk'um.

Meleklerimiz bana emanet ve ben onlar için dimdik ayakta olacağım ama yüreğimdeki yangın hiç sönmeyecek. Ellerimi bırakmamanı çok isterdim, bu yalan dünyada yalnız kalmayı hiç istemezdim. Her gün ama her gün sana hakkımı helal edeceğim ve yaşattığın her şey için teşekkür edeceğim."

ALİŞAN KİMDİR?

Alişan kimdir, gerçek adı ne; Serkan Burak Tektaş, ya da bilinen adıyla Alişan, Bingöl'lü bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976'da İstanbul Erenköy'de dünyaya geldi. Alişan 45 yaşındadır.

Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak Tektaş'tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Alişan, 6 Mayıs 2018'de oyuncu Buse Varol ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980'de dünyaya geldi. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenmişti. Selçuk Tektaş Alişan'ın menajerliğini yapıyordu. Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021'de Covid-19'a yenik düştü.