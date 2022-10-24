Son Dakika
Selcan Asyalı'dan 'Ödüm Kopuyor' Sürprizi
"Seni Severdim", "Anladım ki" ve "Helal Et" gibi şarkılarıyla büyük beğeni toplayan şarkıcı Selcan Asyalı, yaklaşık bir yıllık bir aradan sonra, sözleri Behlül Pektaş'a müziği Selami Şahin'e ait unutulmaz bir klasik olan "Ödüm Kopuyor" ile müzikseverlerin karşısına çıktı. İşte detaylar...
Yeni şarkısı hakkında konuşan Selcan Asyalı, “Ödüm Kopuyor'u yıllardır sahnelerde severek okuyordum. Müzik sektörüne ilk adım attığım günden beri hep aklımda olan bir projeydi, sonunda muradıma erdim. İnşallah müzikseverlerde benim kadar dinlemekten keyif alırlar" dedi.
"Ödüm Kopuyor" Mustafa Özen yönetmeliğinde yaklaşık 10 saatlik bir çalışma ile kliplendirildi.
Yılların eskitemediği şarkının yeni aranjesi Erhan Bayrak imzası taşıyor.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
14
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Trabzonspor
|11
|21
|4. Başakşehir
|10
|20
|5. Beşiktaş
|10
|19
|6. Konyaspor
|11
|19
|7. Kayserispor
|11
|19
|8. Galatasaray
|10
|18
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Alanyaspor
|11
|13
|11. Kasımpaşa
|11
|13
|12. Karagümrük
|10
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. İstanbulspor
|10
|8
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|9
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Boluspor
|9
|16
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|10
|14
|9. Bandırmaspor
|9
|13
|10. Manisa FK
|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Göztepe
|9
|11
|14. Erzurumspor
|9
|10
|15. Adanaspor
|9
|8
|16. Altay
|10
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|10
|7
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. Brentford
|12
|14
|11. Everton
|12
|13
|12. Crystal Palace
|11
|13
|13. Bournemouth
|11
|13
|14. Aston Villa
|12
|12
|15. Southampton
|12
|12
|16. Leicester City
|12
|11
|17. West Ham United
|11
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|31
|2. Barcelona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|11
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Villarreal
|11
|18
|8. Osasuna
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|11
|12
|13. Espanyol
|11
|10
|14. Almeria
|11
|10
|15. Sevilla
|11
|10
|16. Celta Vigo
|10
|10
|17. Girona
|11
|9
|18. Getafe
|10
|9
|19. Cadiz
|11
|7
|20. Elche
|11
|4