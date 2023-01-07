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Sekiz Yıldır Evli Olan Çift Boşanıyor mu?
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın son dönemde sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmaması, "Boşanıyorlar" dedikodularını ortaya çıkardı. Düvenci'nin son paylaşımı da bu iddiaları alevlendirdi. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, 2015 yılında büyük bir aşkla meslektaşı Bülent Şakrak ile evlendi. Gözde çift, 2017'de doğan oğulları Ali ve Düvenci'nin önceki evliliğinden olan kızı Melisa ile mutlu bir hayat sürüyordu.
Özellikle Şakrak'ın serebral palsi hastası olan Melisa ile yakından ilgilenmesi herkes tarafından takdir ediliyordu. Sık sık sosyal medyadan aşklarını gözler önünü seren paylaşımlar yapan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın son dönemdeki sessizliği ise dedikodu kazanını kaynattı.
SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
Dedikodulara göre ikili arasında geçtiğimiz ay büyük bir kriz patlak verdi. Güzel oyuncunun önceki gün de Instagram'dan Edip Cansever'e ait şu cümleleri paylaşması, üzücü iddiayı alevlendirdi: "Bütün iyi kitapların sonunda, büyün gündüzlerin, bütün geceleri sonunda, meltemi senden esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır."
Ceyda Düvenci, paylaşımına yapılan, "Evliliğiniz bitiyor mu?" sorulara da yanıtsız kalarak akılları karıştırdı. (Takvim)
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