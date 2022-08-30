Sefo’dan seyirciye boyalı uyarı

Colorap etkinliği eşliğinde müzikle renklerin dansına karışan on binlerce genç, DJ. Doğukan Manço ve Sefo’nun şarkılarına eşlik etti. Colorap önce Doğukan Manço’nun müzikleri eşliğinde Belediye Başkanı Mesut Üner’in ilk atışını yaptığı boyalarla başladı. Rengarenk olan gençler müziğin ritmine kendini verirken sahneye Sefo çıktı. Sevilen tüm şarkılarını seslendiren Sefo’ya binlerce kişi aynı anda eşlik ederek unutulmaz saatler yaşadı.