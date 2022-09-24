Sefo ve Teko zirvede

İki genç rapçi Sefo ve Teko'nun gözden sakınan ilişkilere atfen yazdıkları “Nazar” adlı şarkı kısa zamanda rap müzikseverlerin listelerinde yerini aldı.

Genellikle bu tarz müziğin klip anlayışından farklı; sinematik karelerle çekilen klipte “nazar” değmesin dedikleri bir aşkın hikayesi ve görüntüleri yer alıyor.

“Baba Yorgun” “Kördüğüm” “Hesap” “lele” “nasip” “kabus” gibi şarkıları ile birlikte 200 milyondan fazla dinlenme alan bu ikili yakın zamanda sürpriz bir düetin de müjdesin sevenleri ile paylaştı.