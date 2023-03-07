Sefo ve Melisa Döngel’den İlanı Aşk!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Melisa Döngel ve rap yıldızı Sefo aşk yaşıyor. Çift, Sapanca’da tatil yaparken sosyal medya hesaplarından story atarak ilişkilerini ilan etti.

Çamurlu yollarda off-road yaparken keyifli anlarını hayranlarıyla paylaşan Sefo ve Melisa Döngel’in bir aydır birlikte olduğu öğrenildi.