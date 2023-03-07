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Sefo ve Melisa Döngel’den İlanı Aşk!
Ünlü oyuncu Melisa Döngel ve ünlü rap yıldızı Sefo aşk yaşıyor. İkili, Sapanca’da tatil yaparken sosyal medya hesaplarından story atarak ilişkilerini ilan etti. İşte haberin detayları...
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Melisa Döngel ve rap yıldızı Sefo aşk yaşıyor. Çift, Sapanca’da tatil yaparken sosyal medya hesaplarından story atarak ilişkilerini ilan etti.
Çamurlu yollarda off-road yaparken keyifli anlarını hayranlarıyla paylaşan Sefo ve Melisa Döngel’in bir aydır birlikte olduğu öğrenildi.
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