Sefo ve Jako’dan “Kördüğüm” bir şarkı

Konserlerde söylendiği anda büyük dikkat çeken “Kördüğüm” 19 Ağustos’ta yayınlanıyor.

Sözlerini Jako ile kaleme alan, prodüktör koltuğunda Aerro’nun oturduğu “Kördüğüm”, uzak mesafe ilişkisi yaşayan birinin dilinden süreci dinlememize neden oluyor. Şarkı, MFÖ’nün “Sarı Laleler” parçasına göndermede de bulunuyor.



