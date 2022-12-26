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Sefo: Tacize uğradım
Son dönemde şarkılarıyla müzik listelerinin üst sırasında yer alan ve Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da hayranlarının karşısına çıkan Sefo, Almanya konserinde tacize uğradığını söyledi. İşte haberin detayları...
Ünlü rapçi Sefo, Almanya Nürnberg'da konser verdi. Müzisyen, konser sonrası tacize uğradığını söyledi.
Sefo, Instagram'dan video çekerek durumu anlattı.
Rapçi, "Nürnberg gerçekten harika bir konserdi. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Sahneden inerken insanların arasından geçiyordum. Bir kadın arkadaşımız beni gö.mü avuçlamak suretiyle beni elledi. Ben gerçekten hakkımı helal etmiyorum. Hiç götüm bu kadar ellenmemişti. Haram olsun. Kendimi kötü hissediyorum" dedi.
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