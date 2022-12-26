Sefo: Tacize uğradım

Ünlü rapçi Sefo, Almanya Nürnberg'da konser verdi. Müzisyen, konser sonrası tacize uğradığını söyledi.

Sefo, Instagram'dan video çekerek durumu anlattı.

Rapçi, "Nürnberg gerçekten harika bir konserdi. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Sahneden inerken insanların arasından geçiyordum. Bir kadın arkadaşımız beni gö.mü avuçlamak suretiyle beni elledi. Ben gerçekten hakkımı helal etmiyorum. Hiç götüm bu kadar ellenmemişti. Haram olsun. Kendimi kötü hissediyorum" dedi.