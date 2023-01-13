Sefo'dan Şok İtiraf

Ankara’da sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen şarkıcı, soruları yanıtladı. "Heyecanlıyım" diyen Sefo, başarılı bir şekilde tamamladığı 2022 yılı sorulunca, "2022’yi başarılı bir şekilde bitirdik, yeni yılda daha başarılı işler yapacağız” dedi. Kendisini destekleyenlere teşekkür eden rapçi, "Bu sene yeni bir albüm yapmayı planlıyorum. 10 yada 15 şarkı olabilir, ben de tam bilemiyorum. Single yaparak yayınlaya bilirim. Kafam karışık" şeklinde konuştu. Sefo , Three’da sahne aldı.öncesi gazetecilerle bir araya gelen şarkıcı, soruları yanıtladı. "Heyecanlıyım" diyen, başarılı bir şekilde tamamladığı 2022 yılı sorulunca, "2022’yi başarılı bir şekilde bitirdik, yeni yılda daha başarılı işler yapacağız” dedi. Kendisini destekleyenlere teşekkür edençi, "Bu sene yeni bir albüm yapmayı planlıyorum. 10 yada 15 şarkı olabilir, ben de tam bilemiyorum. Single yaparak yayınlaya bilirim. Kafam karışık" şeklinde konuştu.

"BÖYLE BİRİYİM"

Tarzının çok konuşulduğu hatırlatılan şarkıcıya, sahne sonrası kıyafet seçimlerinin nasıl değiştiği sorulunca, "İçimde vardı hep böyleydim. Küçükken de renkli giyiniyordum” dedi. Rapçi, "Şöhreti yakalamadan giyim tarzınız yüzünden tepkilerle karşılaşıyor muydunuz?" sorusuna, "Babamda diyordu, 'Oğlum bu pantolon şimdi yakıştı mı? Kırmızı pantolon oldu mu?'... Tabii oluyordu ama yapacak bir şey yok. Bende böyle bir insanım” yanıtını verdi.

"ÖRNEK İNSAN DEĞİLİM"

Sefo, "Genç nesillere örnek olmak nasıl bir duygu?" sorusuna ise, "Ben kimseye örnek olmak istemiyorum. Kimse beni örnek almasın. Ben örnek bir vatandaş değilim. Ben bir insanım, kendi bildiklerim doğrultusunda yaşıyorum, doğrularıma göre. Herkes kendi doğrularına göre yaşasın hayatını. İyi örnek olabilirim ama kötü huylarımı örnek edinmesinler. Kendi beğendikleri gibi giyine bilirler” cevabını verdi.

"ARKAM DUVAR"

Almanya’da konser öncesi tacize uğradığı hatırlatılan şarkıcıya, "burası için özel bir önlem alındı mı?" sorusuna, "Alındı, görmüyor musunuz, arkam duvar. Öyle bir anımız oldu, nasıl desem kötü hissediyorum" şeklinde cevap verdi.