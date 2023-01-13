Flaş HaberÖzel Şoförü Aracıyla Birlikte Kaçtı
Son Dakika
Sefo'dan Şok İtiraf
Son dönemin en çok konuşulan isimlerin başında gelen ünlü rapçi Sefo, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, gündeme geldiği sahne kombinleriyle ilgili konuştu. İşte detaylar...
Sefo, Three Ankara’da sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen şarkıcı, soruları yanıtladı. "Heyecanlıyım" diyen Sefo, başarılı bir şekilde tamamladığı 2022 yılı sorulunca, "2022’yi başarılı bir şekilde bitirdik, yeni yılda daha başarılı işler yapacağız” dedi. Kendisini destekleyenlere teşekkür eden rapçi, "Bu sene yeni bir albüm yapmayı planlıyorum. 10 yada 15 şarkı olabilir, ben de tam bilemiyorum. Single yaparak yayınlaya bilirim. Kafam karışık" şeklinde konuştu.
"BÖYLE BİRİYİM"
Tarzının çok konuşulduğu hatırlatılan şarkıcıya, sahne sonrası kıyafet seçimlerinin nasıl değiştiği sorulunca, "İçimde vardı hep böyleydim. Küçükken de renkli giyiniyordum” dedi. Rapçi, "Şöhreti yakalamadan giyim tarzınız yüzünden tepkilerle karşılaşıyor muydunuz?" sorusuna, "Babamda diyordu, 'Oğlum bu pantolon şimdi yakıştı mı? Kırmızı pantolon oldu mu?'... Tabii oluyordu ama yapacak bir şey yok. Bende böyle bir insanım” yanıtını verdi.
"ÖRNEK İNSAN DEĞİLİM"
Sefo, "Genç nesillere örnek olmak nasıl bir duygu?" sorusuna ise, "Ben kimseye örnek olmak istemiyorum. Kimse beni örnek almasın. Ben örnek bir vatandaş değilim. Ben bir insanım, kendi bildiklerim doğrultusunda yaşıyorum, doğrularıma göre. Herkes kendi doğrularına göre yaşasın hayatını. İyi örnek olabilirim ama kötü huylarımı örnek edinmesinler. Kendi beğendikleri gibi giyine bilirler” cevabını verdi.
"ARKAM DUVAR"
Almanya’da konser öncesi tacize uğradığı hatırlatılan şarkıcıya, "burası için özel bir önlem alındı mı?" sorusuna, "Alındı, görmüyor musunuz, arkam duvar. Öyle bir anımız oldu, nasıl desem kötü hissediyorum" şeklinde cevap verdi.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|17
|39
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Başakşehir
|17
|34
|4. Adana Demirspor
|17
|30
|5. Beşiktaş
|16
|29
|6. Trabzonspor
|17
|29
|7. Konyaspor
|17
|27
|8. Alanyaspor
|18
|24
|9. Kayserispor
|17
|23
|10. Karagümrük
|17
|20
|11. Gaziantep FK
|17
|19
|12. Ankaragücü
|17
|19
|13. Giresunspor
|17
|19
|14. Kasımpaşa
|17
|18
|15. Antalyaspor
|16
|17
|16. Hatayspor
|17
|17
|17. Sivasspor
|17
|15
|18. Ümraniye
|17
|14
|19. İstanbulspor
|17
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|17
|39
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Fulham
|19
|31
|7. Liverpool
|17
|28
|8. Brighton
|17
|27
|9. Brentford
|18
|26
|10. Chelsea
|18
|25
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Leicester City
|18
|17
|14. Leeds United
|17
|17
|15. Nottingham Forest
|18
|17
|16. Bournemouth
|18
|16
|17. West Ham United
|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
|20. Southampton
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|16
|32
|4. Real Betis
|16
|28
|5. Atletico Madrid
|16
|27
|6. Villarreal
|16
|27
|7. Athletic Bilbao
|16
|26
|8. Osasuna
|16
|24
|9. Rayo Vallecano
|16
|23
|10. Mallorca
|16
|22
|11. Valencia
|16
|19
|12. Girona
|16
|18
|13. Getafe
|16
|17
|14. Almeria
|16
|17
|15. Real Valladolid
|16
|17
|16. Celta Vigo
|16
|16
|17. Sevilla
|16
|15
|18. Cadiz
|16
|15
|19. Espanyol
|16
|14
|20. Elche
|16
|4