Sefo'dan Hayranlarına Sürpriz 

48. kez gerçekleşen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Rapçi' ödülünün sahibi olan Sefo, gecede kostümüyle çok konuşulmuştu. Sefo, bugün Bursa'da Hüsnü Züber İlkokulu'nda Tuana isimli bir kız öğrencinin, "Sınıf başkanı olursam Sefo'yu getirtirim" vaadini gerçekleştirmek için şehire gitti.



Bursa'ya giderken çektiği video'yu Instagram'dan paylaşan şarkıcı, "Arkadaşlar Bursa'da okulda bir öğrenci, okul başkanlığına aday olmuş. Vaatlerinden biri beni okula getirtmekmiş, arkadaşımız başkan seçilmiş. Ben okula gidiyorum" dedi.

Okulun girişine 'Hoşgeldin Sefo' pankartı asıldığı görüldü.

Şarkılarla okula giren Sefo, öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Çocuklar şarkıcıdan, imza almak için birbiriyle yarıştı.

Okulda konser veren Sefo, çocuklarla eğlenceli birgün yaşadı.

Sürprizlerine devam eden şarkıcı, bir sınıfta müzik dersi işlenirken içeri, giriş yaptı.

Çocuklar sınıfta Sefo'yu görünce çığlık attı. Şarkıcı, tüm bu anları sosyal medya hesaplarından yayınladı.



Sefo, bir öğrencinin çizdiği resmi de Instagram'dan yayınladı.