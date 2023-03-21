Sefo'dan Beklenen Yeni Şarkı: Veda Saati
Türkiye'nin önde gelen rapçilerinden Sefo, 24 Mart'ta "Veda Saati" adlı yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturuyor. Şarkının söz ve müziği kendisine ait olan Sefo, bu kez de hayranlarını etkilemeye hazırlanıyor.
"Veda Saati", Sefo'nun önceki çalışmalarındaki özelliklerini taşıyan güçlü bir şarkı. Aerro tarafından düzenlenen şarkının mix işlemleri de Aerro tarafından yapıldı ve mastering çalışmaları ise Gkg Mastering tarafından tamamlandı. Şarkının kaydı El Turco Records stüdyolarında gerçekleştirildi.
Sefo, "Veda Saati"nin birçok farklı duygu yüklü olduğunu söylüyor. Şarkı, sözleri ve müziğiyle hem dinleyicileri eğlendirmeyi hem de düşündürmeyi amaçlıyor. Sefo, kendine has tarzı ve etkileyici sözleriyle bir kez daha hayranlarının kalbinde yer edinecek.
Sefo'nun "Veda Saati" adlı şarkısının yayınlanması, Sony Music Türkiye etiketiyle gerçekleşecek. Şarkı, Türk rap müziği hayranlarının merakla beklediği bir çalışma olarak öne çıkıyor. Sefo, hayranlarına bu yeni şarkısını dinleme fırsatı sunmanın heyecanını yaşıyor.
Sefo, Türk rap müziğinin en başarılı isimlerinden biri olarak müzik dünyasında kendine yer edinmeyi başardı. Önceki çalışmalarıyla büyük bir hayran kitlesi oluşturan Sefo, "Veda Saati" adlı yeni şarkısıyla bir kez daha müzikseverlerin karşısına çıkıyor.
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2021
2021
2021
2021
2021
2021
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|60
|2. Fenerbahçe
|24
|54
|3. Beşiktaş
|25
|49
|4. A.Demirspor
|25
|45
|5. Trabzonspor
|25
|44
|6. Başakşehir
|24
|41
|7. Kayserispor
|25
|38
|8. Konyaspor
|25
|34
|9. Karagümrük
|24
|31
|10. Antalyaspor
|25
|28
|11. Alanyaspor
|25
|28
|12. Sivasspor
|25
|27
|13. Kasımpaşa
|25
|26
|14. Gaziantep FK
|25
|25
|15. Ankaragücü
|24
|25
|16. İstanbulspor
|24
|24
|17. Giresunspor
|24
|23
|18. Hatayspor
|24
|23
|19. Ümraniye
|25
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|26
|54
|2. Eyüpspor
|26
|53
|3. Pendikspor
|26
|47
|4. Rizespor
|25
|46
|5. Keçiörengücü
|26
|46
|6. Sakaryaspor
|26
|46
|7. Bodrumspor
|26
|41
|8. Manisa FK
|25
|39
|9. Boluspor
|25
|38
|10. Bandırmaspor
|25
|37
|11. Göztepe
|25
|35
|12. Tuzlaspor
|26
|28
|13. Altay
|26
|25
|14. Adanaspor
|26
|25
|15. Erzurumspor
|25
|24
|16. Altınordu
|25
|20
|17. Gençlerbirliği
|25
|17
|18. Denizlispor
|26
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|26
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|69
|2. M.City
|27
|61
|3. M. United
|26
|50
|4. Tottenham
|28
|49
|5. Newcastle
|26
|47
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|25
|42
|8. Brentford
|27
|42
|9. Fulham
|27
|39
|10. Chelsea
|27
|38
|11. Aston Villa
|27
|38
|12. Crystal Palace
|28
|27
|13. Wolves
|28
|27
|14. Leeds United
|27
|26
|15. Everton
|28
|26
|16. Nottingham Forest
|27
|26
|17. Leicester City
|27
|25
|18. West Ham United
|26
|24
|19. Bournemouth
|27
|24
|20. Southampton
|28
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|26
|68
|2. Real Madrid
|26
|56
|3. Atletico Madrid
|26
|51
|4. Real Sociedad
|26
|48
|5. Real Betis
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|41
|7. Athletic Bilbao
|26
|36
|8. Rayo Vallecano
|26
|36
|9. Osasuna
|26
|34
|10. Celta Vigo
|26
|34
|11. Mallorca
|26
|32
|12. Girona
|26
|31
|13. Getafe
|26
|29
|14. Sevilla
|26
|28
|15. Cadiz
|26
|28
|16. Real Valladolid
|26
|28
|17. Espanyol
|26
|27
|18. Valencia
|26
|26
|19. Almeria
|26
|26
|20. Elche
|26
|13