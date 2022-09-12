Flaş HaberAldatılma İtirafıyla Olay Yarattı!
Son Dakika
Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten ünlü menajer Kemal Aslan ile anlaştı
Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten’in yeni menajeri belli oldu. Birçok ünlü ismin menajerlik işlerini yürüten Kemal Aslan, ünlü çiftin menajerliğini yapacak.
Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, birçok ünlü sanatçının menajerliğini üstlenen menajer Kemal Aslan ile el sıkıştı.
Ünlü çiftin tüm menajerlik hizmetlerini bundan sonra Kemal Aslan yürütecek.
Kemal Aslan da Instagram'daki şirket hesabından "Seda Sayan #konser #organizasyon ve #menajerlik şirketimize hayırlı olsun ailemize hoş geldiniz solistimiz @sedasayan" notuyla anlaşmayı duyurdu.
EŞİNİ YALNIZ BIRAKMADI
Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda evlendiği eşi Çağlar Ökten'i sahne aldığı Uluorta Restaurant isimli mekanda yalnız bırakmamıştı. Ünlü sanatçı eşi Çağlar Ökten ile birlikte sahneye çıkarak restaurantta bulunan vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatmıştı.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
21
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Galatasaray
|6
|13
|5. Gaziantep FK
|6
|11
|6. Adana Demirspor
|6
|11
|7. Trabzonspor
|6
|11
|8. Fenerbahçe
|5
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Villarreal
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Osasuna
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|5
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0