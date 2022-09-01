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Seda Bakan ikinci kez anne oldu
Üç yıl önce Ali Erel ile evlenen ve Leyla adında kızı olan Seda Bakan, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü oyuncu, kızı Ela'yı kucağına aldı.
Ünlü oyuncu Seda Bakan Erel ile eşi Ali Erel çiftinin bu sabah bebekleri dünyaya geldi. Çift Ela ismini verdikleri ikinci kızlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar. Doğumu gerçekleştiren Acıbadem Maslak Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Esra Özbaşlı yaptığı açıklamada “Anne Seda Bakan Erel ve bebeğin sağlık durumları gayet iyi. Sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz” dedi.
"HOŞ GELDİN MİNNOŞUMUZ"
Ünlü çift, çocuklarına Ela adını verdi. Müjdeli haberi ise Seda Bakan'ın yakın arkadaşı Hadise, "Hoş geldin minnoşumuz." notuyla yayınladığı gönderi ile duyurdu.
Bakan da aynı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
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