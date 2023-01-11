Seda Bakan B-Good Care’in Yüzü Oldu

Anneler, bebekler, çocuklar ve yetişkinler için cilt, saç ve vücut bakım ürünleri sunan b-good care marka yüzü olarak Seda Bakan ile anlaştı.

Başarılı oyuncu Seda Bakan doğallık felsefesini odağına alan b-good care ile birlikteliğini “Söz konusu anne ve bebek olunca, b-good care gibi güvenilir bir markayla bir araya gelmek beni gerçekten çok heyecanlandırdı. b-good care’in vegan, doğal ve temiz içerikli dünyasını herkesle yakından paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Kızlarım Leyla ve Ela’ya da ailemizin favorisi Bebek & Çocuk Şampuanı’nı gönül rahatlığıyla kullanıyoruz.” sözleriyle anlattı. b-good care markasının Seda Bakan ile bir araya gelişini Tüketici Ürünleri Direktörü Oğuz Demir, “Doğallığı ve samimiyetiyle öne çıkan başarılı oyuncu Seda Bakan'ın aynı zamanda vegan ve temiz içeriklere önem veren bir anne olması bir araya gelişimizde büyük rol oynadı ve bizi çok mutlu etti.” ifadesiyle belirtti.





Paraben, parafin, parfüm, silikon, SLS & SLES, alkol, gluten ve renklendirici gibi maddeler içermeyen b-good care ürünleri vegan, hayvanlar üzerinde test edilmeyen, doğal ve temiz içerikleriyle öne çıkıyor. Güçlü antioksidan etkiye sahip kara mürver ekstresi içeren ve patentli enkapsülasyon teknolojisiyle geliştirilen ürünler, hızlı¬¬ ve derinlemesine etki gösteriyor. Anneler, bebekler, çocuklar ve yetişkinler için cilt, saç ve vücut bakım ihtiyaçlarına özel geliştirilen geniş ürün ailesinde, dermatolojik olarak test edilmiş b-baby & b-mother, b-skincare, b-dental ve b-sun olmak üzere dört farklı seri bulunuyor.

