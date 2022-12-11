Seçil Gür: Depresyondayım

Altunizade semtinin kurucusu ve isim babası, Osmanlı döneminin önemli devlet adamı İsmail Zühtü Paşa'nın 150 yıllık tarihi hamamı içinde açılan Old Hamam’da sahne almaktan çok heyecan duyduğu belirten Seçil Gür, “Hamam kültürüm pek yok. Maalesef buharda duramıyorum. Ama hamamı severim. Kubbesi, mermerleri ve kurnalarıyla tarihi hissiyatı yansıtan bu mekânda sahne almak çok keyif verici” diye konuştu.

Yeni projelerini soran gazetecilere Gür, “Bu aralar depresyondayım. Spora, doğaya yöneldim Biraz kendimi iyileştireyim yeni projeler olacak” diyerek cevap verdi.

AYRILIĞIN ARDINDAN KİN TUTMAM

Ünlü piyanist Fazıl Say, eşi Ece Dağıstan ile el ele adliyeye giderek boşanması hakkında ise Gür, “Keşke ayrılıklar kötü olmasa ama hangi ayrılık iyi ki. Bu duruma Fazıl Say ve ayrıldığı eşi inanılmaz güzel bir örnek oldu. Ben yapabilir miydim bilmiyorum. Ben ayrılıklarımda biraz zaman geçtikten sonra arkadaş kalabiliyorum. Çünkü neden ayrıldığımı unutuyorum Hiç kinci bir yapım yok” dedi.

Konsere ‘Ayrılığın acısı” şarkısıyla başlayan Gür, siyah mini elbisesi ve danslarıyla göz doldurdu. Geniş repertuvarı ile alkış alan Gür’ün muhteşem geçen konseri müzikseverlerden tam not aldı. Seçil Gür’e mekanın işletmecisi Ersan Şen sürpriz yaparak sahnede doğum günü kutlaması yaptı. Doğum gününün 1 Ocak olduğundan böyle bir sürpriz beklemediğini ifade eden Gür, mutluluk içerisinde pastasının mumların üfledi. Konser sonunda Seçil Gür, mekânın işletmecisi Ersan Şen ile poz verdi.