Seçil Gür'den Flaş Dekolte Açıklaması

Son dönemin başarılı kadın sanatçılarından Seçil Gür, Old Hammam'da seslendirdiği bir birinden güzel şarkılarla adeta sahneyi salladı.

Güçlü sesi ve güzelliği ile izleyenleri kendine hayran bırakan ünlü şarkıcı, geniş repertuarı ve tarzıyla da göz doldurdu.



Tek omuz detaylı vizon rengi süper mini elbisesi ve iddialı danslarıyla olay yaratan Gür, beğeni topladı.

2023'de stilinde daha iddialı seçimlerde bulunacağını belirten başarılı şarkıcı, "Enerjik tarzımı daha cesur kıyafetlerle ön plana çıkaracağım. Fiziğine güvenen bence dekolte giymeli. Tabii ki dekoltenin ortamın ruhu ile bütünleşmesi gerekiyor. Yoksa basite kaçar” diyerek sözlerine açıklık getirdi.

SEÇİL GÜR KİMDİR?

Türk şarkıcı ve söz yazarı Seçil Gür, 1 Ocak 1986 tarihinde dünyaya geldi. Hof, Bavyera'da Adanalı bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Müzik hayatına 12 yaşında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 'nda başladı.

Liseye kadar ki eğitimini Adana da tamamladıktan sonra 1999 yılında İstanbul'a gelerek kısa süreli sahne deneyimlerinin ardından keman virtiözü kuzeni olan Hande Özyürek'in destek ve tavsiyesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde opera eğitimi alıp ilk eserlerini icra etmeye başladı.