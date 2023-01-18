Şebnem Özinal'dan Çok Konuşulacak Nafaka Açıklaması! "Azaltmaya Çalışmak Acizlik"

‘Seninle Evlenir Miyim?’ adlı tiyatro oyununda Yosi Mirzahi ile başrolleri paylaşan ünlü oyuncu Şebnem Özinal, önceki gün Nişantaşı Gasto’da Pames A.Ş CEO'su Yasemin Sağın Görgülü ve CMO'su Ali Emre Sağın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen M.P, M.P ONE, M.P CLUB markalarının 2023 kış koleksiyonu tanıtımına katıldı.

“DOĞRU İŞİ YANLIŞ EŞİ SEÇMİŞİM”

Evlilikle ilgili konuşan Şebnem Özinal, evlilik kadını olmadığını belirterek “Doğru işi yanlış eşi seçmişim. Günümüzdeki evlilikler oyuncak gibi oldu. Evleneyim olmazsa boşanırım düşüncesi var. Evlilik şov yeri değil” dedi.

“BOŞANIRKEN O İMZA ATTIYSAN İNDİRİME GİDEMEZSİN”

Nafaka ile ilgili soruları da cevaplayan Şebnem Özinal, şöyle konuştu:

“Boşanırken aman bitsin bu evlilik, kurtulayım diye her şeye imza atıyor insanlar. Özellikle erkek tarafı. Ondan sonra o nafakalar fazla gelmeye başlıyor. İndirim yapın diyorlar. Öyle bir şey yok, kusura bakmayın. Ona imza attıysanız indirime gidemezsiniz. Ayrıca çok kazanan biri olarak yani bunun örnekleri var. Çok saçma. Kadını mağdur etmeye çalışmak acizlik.”

Tanıtımda beyaz spor ayakkabı üzerine boyama tasarımı yapan Özinal, boyama işini çok sevdiğini yakın zamanda M.P tasarım grubuna katılacağının esprisini yaptı.

