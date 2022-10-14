Scooter'la Alışverişe Çıktı! Ekranlara Döneceğini Müjdeledi
Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Esra karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Esra Ruşan, önceki gün City's Nişantaşı'nda alışveriş turunda objektiflere takıldı. Scooter ile alışveriş yapan Ruşan, ekranlara döneceğini müjdeledi. İşte detaylar...
Scooter ile mağazaları dolaşan Esra Ruşan, alışverişini tamamladıktan sonra AVM'den ayrıldı.
Bu arada muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Esra Ruşan, yakın zamanda bir dizi projesiyle ekranda olacağını ifade etti.
ESRA RUŞAN KİMDİR?
Oyuncu Esra Ruşan, 7 Mart 1983 yılında Ardahan'ın Göle ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Karslı olan oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi'nde tiyatro bölümünü bitirdi. Esra Ruşan 39 yaşındadır. Oyuncunun eski eşi Fatih Gök ile olan evliliğinden bir kızı vardır.
ESRA RUŞAN'IN ROL ALDIĞI FİLMLER
Ada: Zombilerin Düğünü
Küçük Günahlar
Sıkıntı ''Karabasan''
Dünyanın En Güzel Kokusu
Dünyanın En Güzel Kokusu 2
Kimya
ESRA RUŞAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER
Arka Sokaklar
Kurtlar Vadisi Pusu
Ayrılık
Aşk Yakar
Ustura Kemal
Saklı Kalan
Tatlı Küçük Yalancılar
Vatanım Sensin
Masumlar Apartmanı
Atiye
Yarım Kalan Aşklar
Ayak İşleri
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