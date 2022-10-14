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Scooter'la Alışverişe Çıktı! Ekranlara Döneceğini Müjdeledi

Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Esra karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Esra Ruşan, önceki gün City's Nişantaşı'nda alışveriş turunda objektiflere takıldı. Scooter ile alışveriş yapan Ruşan, ekranlara döneceğini müjdeledi. İşte detaylar...

Magazin 14.10.2022, 12:00 14.10.2022, 12:05 arif hür
Scooter'la Alışverişe Çıktı! Ekranlara Döneceğini Müjdeledi

Scooter ile mağazaları dolaşan Esra Ruşan, alışverişini tamamladıktan sonra AVM'den ayrıldı.

Bu arada muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Esra Ruşan, yakın zamanda bir dizi projesiyle ekranda olacağını ifade etti.

ESRA RUŞAN KİMDİR?

Oyuncu Esra Ruşan, 7 Mart 1983 yılında Ardahan'ın Göle ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Karslı olan oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi'nde tiyatro bölümünü bitirdi. Esra Ruşan 39 yaşındadır. Oyuncunun eski eşi Fatih Gök ile olan evliliğinden bir kızı vardır.

ESRA RUŞAN'IN ROL ALDIĞI FİLMLER

Ada: Zombilerin Düğünü

Küçük Günahlar

Sıkıntı ''Karabasan''

Dünyanın En Güzel Kokusu 

Dünyanın En Güzel Kokusu 2

Kimya

ESRA RUŞAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

Arka Sokaklar

Kurtlar Vadisi Pusu

Ayrılık

Aşk Yakar

Ustura Kemal

Saklı Kalan

Tatlı Küçük Yalancılar

Vatanım Sensin

Masumlar Apartmanı

Atiye

Yarım Kalan Aşklar

Ayak İşleri

Kaynak: SNOB MAGAZİN
#esra ruşan #Masumlar Apartmanı #snob magazin #Magazin #citys nişantaşı
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