Şaşırtan Gelişme! Buse Varol Duyurdu...

Alişan ile evli olan oyuncu Buse Varol, önceki gün Akmerkez'de bir pırlantacı dükkanında yüzük bakarken görüntülendi.

Çıkışta gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Varol, ''Bir sipariş vermiştim. O gelmiş. Onu denedim'' dedi.

YKS'ye giren oyuncu Buse Varol, 250 puan alarak 'Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü'ne yüzde 50 burslu olarak yerleştiğini açıklamıştı.

"PUANIM FELSEFE'YE YETTİ"

Bu konuda konuşan Varol, "Ben üniversiteyi 2012 yılında bitirdim. Kendimi denemek için sınava girdim ve kazandım. Puanım Felsefe bölümüne yetti. Merak ettiğim bir bölüm, deneyeceğim'' dedi.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol kimdir, kaç yaşında; Oyuncu Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. 32 yaşındadır.

Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamladı. “Payitaht: Abdülhamid” dizisinde “Mislimelek Sultan” karakterine hayat veren Buse Varol, kısa bir süre “Çok Tatlı” programının sunuculuğunu üstlendi. Buse Varol, 6 Mayıs 2018'de Alişan ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.