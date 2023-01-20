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Şaşırtan Evlilik Açıklaması
Şarkıcı Züleyha Ortak, önceki gün City’s Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Ortak, evlilik açıklamasıyla dikkat çekti.
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Züleyha Ortak, 'evlilik' sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.
Şarkıcı, "Ben evliliğe karşı olan bir insanım. Yalnızlığı seviyorum. Evlilik bana göre değil. Şimdi boşandılar ama en doğrusunu Fazıl Say ile Ece Dağıstanlı yapıyordu. Evliyken ayrı evlerde yaşadılar." dedi.
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