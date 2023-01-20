Şaşırtan Evlilik Açıklaması

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Züleyha Ortak, 'evlilik' sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Şarkıcı, "Ben evliliğe karşı olan bir insanım. Yalnızlığı seviyorum. Evlilik bana göre değil. Şimdi boşandılar ama en doğrusunu Fazıl Say ile Ece Dağıstanlı yapıyordu. Evliyken ayrı evlerde yaşadılar." dedi.



