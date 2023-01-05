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Sarp Kaya’dan Yeni Şarkı
Son dönemde art arda yayınlamış olduğu iddialı projeleriyle dikkatleri üzerine çeken genç sanatçı Sarp Kaya’nın akustik ambiyans oluşturan yepyeni duygusal şarkısı ''Taştan Taşa'' yayında.
Sarp Kaya’nın sözü ve müziği kendisine ait olan aynı zamanda gerçek bir hikayeden esinlenilerek, zaman zaman chill motiflerinde yer aldığı yeni nesil Slow Pop şarkısı Oben Akın aranjörlüğünde dinleyiciyle buluştu.
''Taştan Taşa'' şarkısının klip yönetmenliğini Onur Özcan üstlenirken, başarılı sanatçıya tüm güzelliği ve yeteneğiyle Ayça Atalay eşlik etti.
Sarp Kaya’nın yeni şarkısı ''Taştan Taşa'' Şarkı Dükkanı Music Production etiketiyle tüm platformlarda, klibi de NetD kanalında yayında.
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