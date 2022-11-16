Şarkının Hikayesi Ortaya Çıktı! Duyanlar Şaştı Kaldı

Gazeteci Arif Hür, Selami Şahin'in, 1982 yılında seslendirdiği sözü ve müziği kendisine ait olan 'Alışmak Sevmekten Zor' adlı parçasının ortaya çıkış hikayesini kaleme aldı.

Şahin, meğerse 7'den 70'e herkesin aşina olduğu 'Alışmak Sevmekten Zor' adlı şarkıyı aşık olduğu bir kadın için yazmamış.

İşte Arif Hür'ün dikkat çeken o yazısı:

"Türk müziğine kazandırdığı 300'e yakın hit şarkısıyla, gönüllerde taht kurmayı başaran Selami Şahin'in, 'Alışmak Sevmekten Zor' adlı parçasının hikayesi ortaya çıktı.

"Selami Şahin, 1980'li yılların başında o şarkıyı 3 ay boyunca aynı evi paylaştığı çok ünlü bir kadın için yazmış. O dönem birliktelik yaşadığı kadını aslında sevmeyen Şahin, bir gün gelir o dönem ki sevgilisinden ayrılır.

Daha sonra Selami Şahin bir gece eve geç saatlerde gelir. Sabah uyandığında ise 3 aydır aynı evi paylaştığı kadının yanında olmadığını fark eder. Selami Şahin ayrıldığını bir anlığına unutur. Ve daha sonra mutfağa geçerek, 'Alışmak Sevmekten Zor' adlı şarkıyı yazıyor.

Anlayacağınız Selami Şahin, bu şarkısını sevdiği birisine değil sadece alıştığı bir kadın için yazmış. Yıllar sonra ortaya çıkan bu gerçek, Selami Şahin'in gençlik yıllarında 'ben merkezli' bir yaşam sürdüğünü de kanıtlar nitelikte sanki...

Şarkının böyle bir hikayesi olduğunu duyan kadınların büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağı ve aşka olan inancını yitireceği de aşikar!

Şahin'in 3 ay boyunca aynı evi paylaştığı ünlü kadının kim olduğu ise gizemini koruyor..."



