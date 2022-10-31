Şarkıcı Melike Şahin Evli Çıktı! İşte Eşi...

Genç şarkıcı Melike Şahin, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Şahin, sevgilisi Sedat Bey ile 5'inci yıl dönümlerini sosyal medyadan paylaştığı kareyle kutlamıştı.

'EVLİLER' İDDİASI!

Onedio'da yer alan habere göre; Melike Şahin'in, sosyal medyadan aşk pozlarını paylaştığı Sedat Bey ile evli olduğu iddia edildi.

Melike Şahin'in eşi Sedat Bey'in ne iş yaptığı ve kaç yaşında olduğu bilinmiyor.

MELİKE ŞAHİN KİMDİR?

1989 doğumlu Melike Şahin, 2022 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü tamamladı. Eğitiminin ardından 2017'ye kadar Baba Zula ile vokalist olarak görev aldı.

İlk solo albümü Merhem'i, Şubat 2021'de yayımladı. Bu dönemde pandemi nedeniyle konser veremedi ancak şahsi sosyal medya hesaplarından çevrimiçi çok sayıda canlı yayın yaptı. Albümün ilk teklisi, Ocak 2021'de yayımlanan "Uykumun Boynunu Bükme" oldu. Albümün yayımlanışı sonrasında ilk resmi konserini 2021 Haziran'ında Zorlu PSM'nin çevrimiçi yayın platformunda yaptı.

MELİKE ŞAHİN SEVGİLİSİ KİM?

Melike Şahin'in sevgilisi var. Sevgilisinin ismi Sedat. Henüz daha fazla bilgi bulunmuyor.

