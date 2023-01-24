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Şarkıcı Lara İranlı Voleybolcu Sevgilisiyle Evleniyor
Şarkıcı Lara, bir süredir aşk yaşadığı İranlı milli voleybolcu Mehdi Karimi ile dünyaevine giriyor.
Sürpriz bir şekilde evlilik kararı alan Lara, 27 Şubat tarihinde Beylikdüzü Duqqan Sahne'de gerçekleşecek düğün ile hayatını Mehdi Karimi ile birleştirecek.
150 seçkin davetlinin katılacağı bir tören ile evlenecek olan Lara, düğün hazırlıklarına süratli bir şekilde devam ettiği öğrenildi.
Gerçekleşecek olan evlilik sonrası Türkiye'ye yerleşeceği öğrenilen Mehdi Karimi'nin sporcu kariyerine evliliği sonrası Türkiye'de devam edebileceği de öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.
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