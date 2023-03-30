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Şarkıcı İmge Ay İddialı Geliyor
Güzel şarkıcı İmge Ay "Sıra Sende" şarkısıyla sosyal medyada ve youtube kanalında büyük beğeni topladı.
İlk single çalışması "Başka Biri" şarkısıyla büyük beğeni toplayan güzel şarkıcı İmge Ay bir yıl aradan sonra söz müzik Melda Gürbey ve Tarık İster'e ait olan düzenlemesini ve aranjesini Fırat Özbaylar'ın yaptığı "Sıra Sende" şarkısı sosyal medyada ve youtube kanalında büyük beğeni topladı.
İMGE AY'IN BİR MİLYON SEVİNCİ
Güzel şarkıcı Ay "Sıra Sende" şarkısı Youtube kanalında bir milyon izlenmesinin ardından üçüncü şarkısının hazırlıklarına şimdiden başladığını diğer yandanda sahne için hocası ile birlikte reperatuar çalışmalarına başladığını dile getirirken İmge Ay artık bende sahnelere iddialı geliyorum dedi.
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