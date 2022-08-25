Şarkıcı Gülşen tutuklandı!

Şarkıcı Gülşen’in nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili söylediği sözlerin yer aldığı bir video, bugün bazı basın organlarında yayınlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’mız tarafından Gülşen isimli şarkıcının sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. madde kapsamında resen soruşturma başlatılmış olup kolluk görevlilerine, mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’mızda hazır edilmesi talimatı verilmiştir.”

YAZI GÖNDERİLDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; verdiği konser esnasında yaptığı konuşma nedeniyle şarkıcı Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne yazı gönderdi. Gülşen’in yaptığı konuşma tespit edilip tutanağa dökülecek.

“Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, polisler tarafından gözaltına alınarak mevcutlu olarak ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürülecek.

EŞİ OZAN ÇOLAKOĞLU EMNİYET’E GELDİ

Şarkıcı Gülşen’in eşi yapımcı Ozan Çolakoğlu gözaltında olan eşini görmek için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne geldi. Bir süre burada kalan Ozan Çolakoğlu ayrıldı. Basın mensuplarının sorularına ise cevap vermedi.

ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Gülşen’in adliyeye götürüldüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan Gülşen, şu ifadeleri kullandı:

Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm.

İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir bulmalıydım; bulacağım…

GÜLŞEN’İN EMNİYET’TEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI! “GÖRÜNTÜLER PROVOKATİF AMAÇLI SERVİS EDİLDİ”

Odatv’nin haberine göre, Gülşen Emniyet’teki ifadesinde grubundaki Miraç isimli müzisyenin lakabının ‘imam’ olduğunu belirterek, “Ben orkestrama hitaben ‘beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın demem üzerine’ bana orkestra arasından ‘seni imam taşısın’ şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç ile aramızda geçti. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven fırsat eşitliğine inan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım” dedi.

Gülşen’in ifadesinde, “Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından ne amaçla servis edildi bilemiyorum. Ancak provokatif amaçlı servis edildiğini düşünüyorum” demesi dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı ifadesinde, “Ben imamhatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım” dedi.

Gülşen’in emniyetin ardından savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Savcılık ifadesinde Gülşen provokatif amaçla 30 Nisan’daki görüntülerin aylar sonra servis edildiğine dikkat çekti.

“Bu paylaşılan video ile içeriğini sadece belli bir kısmını servis edilerek paylaşılmasının kasti bir karalama kampanyası olduğunu düşünmekteyim” diyen Gülşen, “Benim herhangi bir şekilde kişileri dini inançları, kültürleri, etnik yapıları üzerinde hakaret etme ve aşağılama gibi bir kastım yoktur” sözlerini de savcılıkta tekrarladı.

TUTUKLAMA TALEBİ

Gülşen, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gülşen hakkında tutuklama kararı verildi.