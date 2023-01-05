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Şarkı Söylediği İçin Eleştirilen Merve Boluğur'dan Flaş Açıklama

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, son dönemde söylediği şarkılar yüzünden bazı sosyal medya kullanıcı tarafından eleştiriliyordu. Boluğur, şarkı söylemekle ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Magazin 05.01.2023, 21:05 sercan
Şarkı Söylediği İçin Eleştirilen Merve Boluğur'dan Flaş Açıklama

DJ Mert Aydın'la evliliğini 53 günde bitiren Merve Boluğur, Instargam'dan hayranlarının sorularını yanıtladı.

Son dönemde şarkı söylediği için sosyal medyadan eleştirilen oyuncu, "Bu kadar eğlenceli ve doğal olmayı nasıl başarıyorsunuz?" sorusuna, "Ruh halim ne olursa olsun şarkı söylemeyi ve dans etmeyi seviyorum. Yaradılışım sanırım" yanıtını verdi. 

Geçtiğimiz yıl 12 yıldır beslediği 'Shih Tzu' cinsi köpeği Çiko'nun ölmesinden sonra kötü günler geçiren Boluğur, yeni bir minik dost sahiplendi.

Boluğur, "Bir köpek sahiplenmeye nasıl karar verdiniz?" sorusuna, "Çok zor oldu aslında ama ihtiyacım vardı duygusal bağlamda" cevabını verdi. Boluğur, köpeğin ismini Cambaz koyduğunu söyledi.  

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

Merve Boluğur, Türk model, sinema ve dizi oyuncusudur. Acemi Cadı isimli TV dizisinde oynadığı Ayşegül karakteri ile tanınmıştır.

Merve Boluğur daha önce birkaç filmde rol almış, reklam filmlerinde oynamıştır. 2006 : 2007 yıllarında yayınlanan televizyon dizisi Acemi Cadı'da Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynamış ve bu sayede tanınmıştır. Daha sonra da TRT´de yayınlanan Aşk Yeniden adlı dizide Eylül adında bir karakteri canlandırmıştır.

2009 yılında Star TV'de yayınlanan Kül ve Ateş dizisinde Hayal İsfendiyar adlı karakteri canlandırarak oyunculuğuna devam etmiştir. Kolpa'nın Kadınım şarkısının klibinde Çağkan Çulha ile birlikte oynamıştır. Keremcem'in Yutkunamıyorum şarkısının klibinde de oynamıştır.

Küçük Sırlar adlı dizide Ayşegül karakterini canlandırmıştır. Kuzey Güney adlı dizide ise "Zeynep" karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Nurbanu Sultan" karakterini canlandırmıştır.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. Mayıs 2012 ayı itibarıyla Rexona markasının reklam yüzü olmuştur. 2014 yılında Maybelline NewYork'un ilk Türk marka yüzü olmuştur. Murat Dalkılıç'ın 2016'da çıkardığı Epik adlı albümündeki Boya Gitsin şarkısında eşiyle düet yapmıştır.

2018 yılı Mart ayında 'Merve Boluğur' adıyla kozmetik markası kurmuştur ve ilk ürünü kırmızı ruj olmuştur.

Merve Boluğur bir süredir şarkıcılık yapmaktadır.

MERVE BOLUĞUR ÖZEL HAYATI

2015-2017 yılları arasında Murat Dalkılıç ile evli kalan Boluğur, 2022 senesinde evlendiği Mert Aydın ile 53 gün sonra boşandı.

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