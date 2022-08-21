Sarımsak Festivalinde Ekin Uzunlar ve Tuğba Yurt rüzgarı esti

Ekin Uzunlar 34’üncüsü düzenlenen Taşköprü Sarımsak Festivali’nin üçüncü gününde sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Uzunlar yeni şarkı müjdesi verdi. Sıra Sende adlı yeni şarkısına klip çektiğini söyleyen Ekin Uzunlar “ Karadenizde yöresel bir klip çektim. Klibin içerisinde modern bir genci canlandırdım” diyerek Eylül başında müzik dinleyiciyle buluşacağını açıkladı.

Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda yapan şarkıcı, hayatında kimsenin olmadığını ilişki durumunun karışık olduğunu söyledi.

HANDE YENER HAKLI

Karadenizli şarkıcı, Muhabirlerin, Hande Yener’in geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu paylaşımı hatırlatarak “Youtube rakamlarına bakıyorum da, vay be diyorum herkesin rakamları uçuyor. Herkes çok başarılı. Sonra bir de konser takvimlerine bakayım diyorum. Fıkra burada bitiyor” paylaşımına katılıyor musunuz sorularını yanıtladı. Açıklamayı doğru bulduğunu belirten Ekin Uzunlar “ İzlenmelere göre sanatçıları yargılamasınlar. Sahne daha önemli. İşin şovu sahnedir” açıklamarında bulundu.

PANKARTLI KUTLAMA

Sonrasında sahneye çıkarak sevilen şarkılarını Taşköprülü hayranlarıyla kora halinde seslendiren şarkıcıya hayranların doğum günü pankartı açtı. Bir gün sonra doğum günü olan Ekin Uzunlar’ın hayranları şarkıcıya “ İyi ki doğdun Karadenizin Kralı” anlamına gelen İngilizce pankart açtı. Pankart karşısında mutluluğunu gizleyemeyen Ekin Uzunlar pankartı alarak seyirciyle hatıra fotoğrafı çektirdi.





SARIMSAK GÜZELİ EKİN

Sahnede seyirciyle sık sık sohbet eden Ekin Uzunlar sarmısağı çok sevdiğini söyleyince, Konser bitimine yakın sahneye çıkan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, şarkıcıya sarımsaktan taç takarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Ortaya çıkan komik görüntülere dinleyiciler Sarımsak Güzelli Ekin diyerek espri yaptı.

TUĞBA YURT TAŞ KÖPRÜYÜ SALLADI

Başarılı popçu Tuğba Yurt 34’üncüsü düzenlenen Taşköprü Sarımsak festivalinin üçüncü gününde sahne aldı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel şarkıcı Taşköprü’de ilk kez konser vermeye geldiğini söyleyerek heyecanlı olduğunu belirtti.

SAHNE YAPAMIYORSANIZ SIKINTI VAR

Popçu Tuğba Yurt, Muhabirlerin, Hande Yener’in geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu paylaşımı hatırlatarak “Youtube rakamlarına bakıyorum da, vay be diyorum herkesin rakamları uçuyor. Herkes çok başarılı. Sonra bir de konser takvimlerine bakayım diyorum.. Fıkra burada bitiyor” paylaşımına katılıyor musunuz sorularını yanıtladı. Açıklamayı doğru bulduğunu belirten Tuğba Yurt, Bir sanatçının şeffaf, gerçek ve samimi olarak dinleyiciyle buluştuğu yer sahnedir. Bazen o tıklanmaların önemi yoktur. 100 milyon dinlenip ama sahne yapamıyorsan orada bir sıkıntı vardır” açıklamalarında bulundu.

EVLİLİK HAYALİ YOK

Burak Tanrısever’le uzun süredir mutlu bir beraberliği olan Tuğba Yurt evlilik sorularını yanıtladı. Çocukluğundan beri gelinlik giyme hayalinin olmadığını belirten güzel popçu, “Evlilik doğru kişiyle bir araya geldiğinde güzel bir şey. Birlikte biriyle bir hayat paylaşmak yol arkadaşlığı yapmak kıymetli. Neden olmasın Kısmet” dedi.

TUĞBADAN YILDIZ TAKLİDİ

Sonrasında İnceden İnceden şarkısıyla sahneye çıkan Tuğba Yurt, Sakin Ol, Ne Mesele, Açmayalım, Taş Yürek ve Benim O gibi sevilen şarkılarını festivale gelen on binlerce kişiye söyledi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan şarkıcı Yıldız Tilbe’nin ‘Sana Değer’ şarkısını Yıldız Tilbe taklidi yaparak söyledi. İzleyenler tarafından büyük beğeni toplayan Yıldız Tilbe taklidi için Tuğba Yurt dakikalar alkışlandı.

AĞIRLIĞINCA SARIMSAK

Konser sonuna yaklaşırken sahneye çıkan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, güzel popçuya kilosunu sorarak, bizim beyaz altınımız sarımsak diyerek, 52 kilo sarımsak hediye etti.