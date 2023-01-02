Sarıkamış'ta Bengü ile Unutulmaz Bir Yılbaşı

Birçok gösteri ve etkinliğin yer aldığı özel yılbaşı programında, misafirler ekibin üstün hizmet anlayışı ile şömine başında çocuklar ve noel baba buluşması, havai fişek ve dans gösterileri eşliğinde yeni yıla ‘merhaba’ dedi. Bengü, Sarıkamış'da olmaktan çok mutlu olduğunu ve Sarıkamışı çok beğendiğini söyledi. Ayrıca sahneden yeni yıl dileklerinde bulunan sanatçı ilk ve en önemli dileğinin sağlık olduğunu, 2022 en güzel olayı ise ikinci kez anne olması olduğunu söylerken aynı zamanda orkestra üyelerinden birinin baba olduğu müjdesini de dinleyicileri paylaştı.

Sadece Alpler'de bulunan kristal kar kalitesine ve Dünyanın en uzun kayak pistlerinden birine sahip Kars Sarıkamış'ta hizmete giren Duja Chalet, 15 Aralık 2022 tarihinde hizmet vermeye başladı. Üstün hizmet anlayışı ile destinasyon olarak Sarıkamış’ı da ön plana çıkarmayı hedefleyen Duja Chalet, 144 odası, kapalı yüzme havuzu, 500 kişilik toplantı salonu ve çocuk kulübü ile misafirlerini ağırlıyor.

Otel Müdürü Serdar Gezgin, Sarıkamış’ın en trend kayak merkezi olacağını, kayak severlerin ve sporcuların özellikle tercih edecekleri kristal kar ve 10 adet pisti ile misafirlerine unutulmaz bir kış tatili yaşatmak için hazır olduklarını belirtti. Aynı zamanda otel tüm kış sezonu boyunca, konserler, after-ski partileri ve çeşitli etkinlikleri ile misafirlerine tatilin keyfini yaşatacak.