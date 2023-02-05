Sare Ayça “Bomboş” İsimli İlk Şarkısıyla Dinleyiciyle Buluşuyor
Sare Ayça’nın seslendirdiği, “Bomboş” isimli tekli, Şubat sonu Wonworks etiketiyle tüm platformlarda yayında!
Sare Ayça şarkının hikayesini; “Hepimizin hislerine tercüman oluyor. Hayat kısa o duyguyu tat ama bomboş şeylere takılıp hayatı kendine zindan etme mottosuyla yazıldı” şeklinde açıkladı.
Bomboş isimli şarkısını orkestra şefi Ahmet Özden’le birlikte yapan Sare Ayça, şarkının klip çekimlerinin devam ettiğini belirtti. Kendini en iyi müziğiyle ifade ettiğini söyleyen Ayça, “Hem birçok kişinin hislerini paylaşmak hem de kendimi biraz anlatabilmek için müzik kariyerime bu şarkıyla başlamayı tercih ettim” ifadelerini kullandı.
Sare Ayça, sözü müziği kendine ait olan “Serseri” isimli şarkısının hazırlıklarına da başladığını belirterek Sare imzası taşıyan ve taşıyacak tüm eserlerinin müzik severlerle buluşması için can attığını ve hayatını buna adadığını söyledi.
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|22
|42
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|21
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|21
|37
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|21
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|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
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|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
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|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. M. United
|21
|42
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
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|22
|32
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|21
|30
|10. Liverpool
|20
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|11. Aston Villa
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|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Leicester City
|21
|21
|14. Nottingham Forest
|20
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. West Ham United
|21
|19
|17. Leeds United
|19
|18
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
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|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|50
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|19
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Villarreal
|20
|31
|6. Real Betis
|20
|31
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|20
|29
|8. Rayo Vallecano
|19
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Celta Vigo
|20
|23
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|22
|13. Girona
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|21
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|21
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|20
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