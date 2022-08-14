Sanem Çelik Yeni İmajıyla Şaşırttı

Uzun süredir gözlerden uzak olan Sanem Çelik yeni görüntüsüyle Ege sahillerinde objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.

Şifalı otlara merak saran Sanem Çelik, yeni imajından ve doğallığın verdiği enerjiden çok memnun olduğunu dile getirdi. Çelik, yıllara meydan okumasının sırrını da şöyle açıkladı: “Yoga, meditasyon ve sağlıklı beslenme.”