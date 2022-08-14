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Sanem Çelik Yeni İmajıyla Şaşırttı
90’lı yılların unutulmaz dizilerinden “Kara Melek” ile hafızalara kazınan Senem Çelik, uzun süre sonra yeni imajıyla ortaya çıktı.
Magazin 14.08.2022, 13:19 tarkan abdullahoğulları
Uzun süredir gözlerden uzak olan Sanem Çelik yeni görüntüsüyle Ege sahillerinde objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.
Şifalı otlara merak saran Sanem Çelik, yeni imajından ve doğallığın verdiği enerjiden çok memnun olduğunu dile getirdi. Çelik, yıllara meydan okumasının sırrını da şöyle açıkladı: “Yoga, meditasyon ve sağlıklı beslenme.”
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