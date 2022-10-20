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Sanattan kazandığımı sanata harcıyorum

23 Ekim'de gerçekleşecek Harbiye Açıkhava konseri için gün sayan Tuğba Yurt, önceki gün provalar için orkestra ekibiyle stüdyoya girdi. Cihangir Müzik Evi'nde ekibiyle beraber provasını gerçekleştiren Yurt, daha sonra gazetecilerin sorularına cevap verdi. 

Magazin 20.10.2022, 21:43 Emrah
Sanattan kazandığımı sanata harcıyorum

Harbiye konserinden dolayı ayrı bir heyecanlı olduğunu ifade eden Tuğba Yurt, ''Bu konserin hazırlığı 1 hafta öncesinden bende başlıyor. Her sanatçı için ayrı bir öneme sahiptir Harbiye Açıkhava'' dedi. Yaz ayları boyunca konserden konsere koşan Tuğba Yurt, kazancınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusu üzerine; ''Ben sanattan kazandığımı yine sanata yatıranlardanım. İnsanlar her ne kadar büyük paralar kazanıldığını zannetse de gelirin kadar gideri de oluyor insanın.'' dedi.  

Sahne kostümleriyle de bir hayli konuşulan Tuğba Yurt, özel bir stil danışmanıyla çalıştığını belirterek, ''Öyle marka takıntım yok. Kendime yakışan neyse onu giyiniyorum. Yeri gelir dünyaca ünlü bir markadan alışveriş yaparken beni görürsünüz, yeri gelir pazardan'' diyerek gülümsedi. 
 

#Tuğba Yurt #Magazin #Snobmagazin
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