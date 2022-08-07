Şampanya olayından sonra sahneye çıkmakta zorlandı! Demet Akalın bakın sahneye nasıl çıktı

Demet Akalın, "Konu yanlış anlaşıldı. O yüzden migrenim tuttu ve bir türlü geçmedi. 50 tane iğne oldum" dedi.

Daha sonra izleyici karşısına çıkan şarkıcı, "Bugün kimlerin doğum günü? Doğum gününü şampanyayla kutlamayalım, yanlış anlaşılıyorum. Yıllarca yaptığım espriler başka yere çekiliyor" dedi.

Bir misafirin, "Boş ver boş ver" demesi üzerine ise Akalın, "Bir takım insanlar boş vermiyor. Gazino kültüründen gelen biriyim. Çalıştığım sezonun bir gününü mekandaki emekçilere bırakırım. Ben bunu Hülya Avşar'ın rahmetli annesi Emral Avşar'dan böyle gördüm. Çünkü Emral Avşar gazino kültürünü biliyordu" diye konuştu.

