Şamdan Plus'ın Yeni Yıl Partisi

Şamdan Plus Dergisi geçen hafta eğlenceli ve renkli bir yeni yıl partisi düzenledi. Fransız premium otomobil markası DS Automobiles ve ünlü kozmetik markası Alix Avien Paris’in co-sponsorluğunda, Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul’da gerçekleşen Şamdan Plus Yeni Yıl Partisi, iş, cemiyet, sanat, moda ve magazin dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getirdi.

Pernod Ricard Türkiye, Magnolia Bakery ve Wine Art’ın da katkıda bulunduğu parti, Ayça Torunoğlu’nun canlı keman performansı ve DJ Levent Erim’in çaldığı birbirinden güzel şarkılarla renklendi.

Yeni yılın coşkusunu kutlamak üzere partide bir araya gelenler arasında, Şirin Yalçın’dan Aylin Tahincioğlu’na, Sarp Evliyagil’den Burak Uyguner’e, Ece Sükan’dan Gülcan Arslan’a kadar birçok ünlü isim vardı.

Partide konukları, DS Automobiles’in amiral gemisi DS7’nin yeni modeli karşıladı. Yeni DS7, ilk kez Şamdan Plus Yeni Yıl Partisi’nde görücüye çıktı.

Partide eğlence Ayça Torunoğlu’nun, keman şovuyla başladı ve ünlü DJ Levent Erim’in muhteşem performansı ile doruğa çıktı.