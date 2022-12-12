Şahsiyet dizisiyle ilgili flaş karar

Şahsiyet şüphesiz adı gibi Türk dizi tarihinin en özel yapımlarından biri… Ay Yapım’ın Puhu’yla ortak çektiği dizi büyük ses getirmiş, Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal’lı kadrosuyla seyirciye hem görsel, hem de düşünsel anlamda çok kaliteli bir yapım sunmuştu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İki başarılı yol arkadaşı Onur Saylak ve Hakan Günday’ın elinden çıkan dizinin ilk bölümü 17 Mart 2018 tarihinde yayınlanmıştı. Ay Yapım’ın dizinin haklarını Puhu’dan almak için beklediği kulislerde konuşuluyordu.

Dizinin hakları alındı ve şimdi o muhteşem dizinin devamının çekilmesi için kollar sıvandı. Şahsiyet’in devamı Disney Plus’ta yayınlanacak. Şu günlerde dizinin cast çalışmaları yapılıyor. Bakalım dizinin yeni ekibinde kimler yer alacak?

