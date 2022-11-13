Sahnelere dönen Fedon: Bana 'bitti' diyenlere tokat atacağım

Grek müziğin usta ismi Fedon, 39 yıl sonra tekrar İstanbul gece hayatında Zorba'da sahne almaya başladı. 'Aşığınım' ve 'Nerdesin' gibi unutulmaz şarkıların sahibi Fedon Akşam Gazetesi Güneş Eki Haber Müdürü Yasemin İlan’a konuştu.

Müzik kariyerinde şimdiye kadar sadece beş albüm yapan ama her dönem gündemde kalmayı başaran 76 yaşındaki sanatçı, 'Önemli olan albüm sayısı değil, zaten albümlerde sadece bir şarkı beğeniliyor, diğerleri yetim kalıyor. Benim Aşığınım şarkım hâlâ söyleniyor, Neredesin, Senin İçin, Yasak Aşk adlı şarkılarım hâlâ seviliyor. Zaten Aşığınım bence şanslı bir parçaydı çok sevildi' dedi. 'Tek rakibim yine kendimim' diyen Fedon, "Benden sonra piyasaya Fedoncuklar çıktı ama hiç biri olmadı. Repartuvarımı çalanlar bile başaramadı bu işi" diye konuştu. Güzel şarkı denk gelmediği için albüm yapmadığını söyleyen Fedon yakında Zeynep Talu'nun sözlerini yazdığı bir şarkıyla Single yapacağını dile getirdi. 'Fedon bitti diyenlere son bir tokat atacağım' dedi. Kendisi için 'bitti' ifadesini kullananların çok olduğunu söyleyen şarkıcı 'Kim bitti 40 yıldır ayaktayım' dedi.

DELİKANLI GİBİ ÖLMEK İSTEĞİ

Üsküdar Bağlarbaşı'ndan mezar yerini hazırladığını söyleyen Fedon, 'Ben delikanlı gibi ölmek istiyorum. Motorla, arabayla, tekneyle devrilip boynumun kırılması' gibi bir ölüm olmalı. Mesela bana karşıdan karşıya geçerken otobüs çarpıp öldürmesin, istemem. Bana havalı bir ölüm yakışır' diyerek hastalanıp hastanelerde serumlarla kendini görmek istemediğini de ekledi.

GELDİM AJDA PEKKAN, ÖLÜYORUM AJDA PEKKAN

Kendisini kıskananların çok olduğunu söyleyen Fedon sanat dünyasından bir çok isme kırgın olduğunu belirtti. Ajda Pekkan'ın gerçek bir star olduğunu dile getiren ünlü isim 'Ajda da benim gibi çok albüm çıkarmadı ama doğdum Ajda, ölüyorum Ajda! Onu ayakta alkışlıyorum. Her şeyiyle uğraş veriyor. Onun gibi bir isim daha gelmedi Türkiye'ye" diye konuştu. Kendisini zamanında rahmetli futbolcu Vedat Okyar'a çok benzettiklerini hatta yolda giderken kendisine 'Ne olacak bu takımın hali' diye soranların olduğunu söyleyen Fedon yaşadığı bir anısını şu sözlerle anlattı: "Rahmetli Vedat Okyar'la bir gün karşılaştık, dedim ki 'Abi beni sen sanıp takımın durumunu soruyorlar' o da kahkaha attı 'Sen yine iyisin uçakta bana 'Aşığınım' okutuyorlar' dedi.

ARABESK DİNLEYİP AĞLIYORUM

'Arabesk ve rap müzikle aranız nasıl?' sorusu üzerine Fedon şunları anlattı: Bayılırım, arabesksiz yaşayamam. Müslüm Gürses, Mine Koşan ve Kibariye ben bunlarla oturup ağlıyorum. Her insan arabeskten bir tat alır. Hele rap müzik ne anlıyorlar, gürültüden başka bir şey değil. Acı olan mesele arabeskte, iyi isimler artık çıkmıyor." Türk Sanat Müziği'nin de gerilediğini dile getiren Fedon 'Bülent Ersoy'un sesi, bilgisi ve yaptığı şarkılar tartışılmaz ama o da zamana ayak uydurdu" dedi.

ZİYNET'TEN ŞARKICI OLMAZ DEMİŞTİM

Geçmişte Zorba'da sahne alan şarkıcılardan Ziynet Sali için ilk dinlediğinde 'Bu kızdan bir şey olmaz boşuna uğraşmayın' dediğini itiraf eden Fedon, 'çok çalıştı dersler aldı ve başardı' dedi. Aralarında geçen diyaloğu "Yıllar sonra bir sahnesini izlediğimde çok beğendim gidip kendisinden özür diledim 'Tükürdüğümü yalıyorum ve senden çok özür diliyorum' dedim" diye anlattı.

ŞÖHRETİN BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEDİM

'Şöhret mutluluk getiriyor mu?' sorusu üzerine Fedon şunları anlattı: 'Para getiriyor ama bedelini çok ağır ödüyorsun. Mesela ben hep 'çapkın' diye lanse edildim. Oysa ki durum farklıydı. Eşimle boşandığım bir dönem vardı, sonra tekrar nikâh yaptık. O ayrıldığım sürede ne olduysa oldu. Magazin basını beni sadece çapkınlıklarımla konuşmak istedi. Oysa ben ailesine bağlı, evlatlarını her şeyden önde tutan, eşime saygılı biriyim. Bu haberler beni çok üzdü."