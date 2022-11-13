Son Dakika

Sahnelere dönen Fedon: Bana 'bitti' diyenlere tokat atacağım

Sahnelere dönen Fedon, "Bitti diyenlere tokat atacağım. Kim bitti, 40 yıldır ayaktayım" dedi. Mezar yerini hazırladığını söyleyen 76 yaşındaki şarkıcı, “Bana tekne kazası gibi havalı bir ölüm yakışır. Otobüs çarpıp öleyim istemem” diye konuştu.

Magazin 13.11.2022, 12:59 13.11.2022, 13:07 Emrah
Sahnelere dönen Fedon: Bana 'bitti' diyenlere tokat atacağım

Grek müziğin usta ismi Fedon, 39 yıl sonra tekrar İstanbul gece hayatında Zorba'da sahne almaya başladı. 'Aşığınım' ve 'Nerdesin' gibi unutulmaz şarkıların sahibi Fedon Akşam Gazetesi Güneş Eki Haber Müdürü Yasemin İlan’a konuştu.

Müzik kariyerinde şimdiye kadar sadece beş albüm yapan ama her dönem gündemde kalmayı başaran 76 yaşındaki sanatçı, 'Önemli olan albüm sayısı değil, zaten albümlerde sadece bir şarkı beğeniliyor, diğerleri yetim kalıyor. Benim Aşığınım şarkım hâlâ söyleniyor, Neredesin, Senin İçin, Yasak Aşk adlı şarkılarım hâlâ seviliyor. Zaten Aşığınım bence şanslı bir parçaydı çok sevildi' dedi. 'Tek rakibim yine kendimim' diyen Fedon, "Benden sonra piyasaya Fedoncuklar çıktı ama hiç biri olmadı. Repartuvarımı çalanlar bile başaramadı bu işi" diye konuştu. Güzel şarkı denk gelmediği için albüm yapmadığını söyleyen Fedon yakında Zeynep Talu'nun sözlerini yazdığı bir şarkıyla Single yapacağını dile getirdi. 'Fedon bitti diyenlere son bir tokat atacağım' dedi. Kendisi için 'bitti' ifadesini kullananların çok olduğunu söyleyen şarkıcı 'Kim bitti 40 yıldır ayaktayım' dedi.

DELİKANLI GİBİ ÖLMEK İSTEĞİ

Üsküdar Bağlarbaşı'ndan mezar yerini hazırladığını söyleyen Fedon, 'Ben delikanlı gibi ölmek istiyorum. Motorla, arabayla, tekneyle devrilip boynumun kırılması' gibi bir ölüm olmalı. Mesela bana karşıdan karşıya geçerken otobüs çarpıp öldürmesin, istemem. Bana havalı bir ölüm yakışır' diyerek hastalanıp hastanelerde serumlarla kendini görmek istemediğini de ekledi.

GELDİM AJDA PEKKAN, ÖLÜYORUM AJDA PEKKAN

Kendisini kıskananların çok olduğunu söyleyen Fedon sanat dünyasından bir çok isme kırgın olduğunu belirtti. Ajda Pekkan'ın gerçek bir star olduğunu dile getiren ünlü isim 'Ajda da benim gibi çok albüm çıkarmadı ama doğdum Ajda, ölüyorum Ajda! Onu ayakta alkışlıyorum. Her şeyiyle uğraş veriyor. Onun gibi bir isim daha gelmedi Türkiye'ye" diye konuştu. Kendisini zamanında rahmetli futbolcu Vedat Okyar'a çok benzettiklerini hatta yolda giderken kendisine 'Ne olacak bu takımın hali' diye soranların olduğunu söyleyen Fedon yaşadığı bir anısını şu sözlerle anlattı: "Rahmetli Vedat Okyar'la bir gün karşılaştık, dedim ki 'Abi beni sen sanıp takımın durumunu soruyorlar' o da kahkaha attı 'Sen yine iyisin uçakta bana 'Aşığınım' okutuyorlar' dedi.

ARABESK DİNLEYİP AĞLIYORUM

'Arabesk ve rap müzikle aranız nasıl?' sorusu üzerine Fedon şunları anlattı: Bayılırım, arabesksiz yaşayamam. Müslüm Gürses, Mine Koşan ve Kibariye ben bunlarla oturup ağlıyorum. Her insan arabeskten bir tat alır. Hele rap müzik ne anlıyorlar, gürültüden başka bir şey değil. Acı olan mesele arabeskte, iyi isimler artık çıkmıyor." Türk Sanat Müziği'nin de gerilediğini dile getiren Fedon 'Bülent Ersoy'un sesi, bilgisi ve yaptığı şarkılar tartışılmaz ama o da zamana ayak uydurdu" dedi.

ZİYNET'TEN ŞARKICI OLMAZ DEMİŞTİM

Geçmişte Zorba'da sahne alan şarkıcılardan Ziynet Sali için ilk dinlediğinde 'Bu kızdan bir şey olmaz boşuna uğraşmayın' dediğini itiraf eden Fedon, 'çok çalıştı dersler aldı ve başardı' dedi. Aralarında geçen diyaloğu "Yıllar sonra bir sahnesini izlediğimde çok beğendim gidip kendisinden özür diledim 'Tükürdüğümü yalıyorum ve senden çok özür diliyorum' dedim" diye anlattı.

ŞÖHRETİN BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEDİM

'Şöhret mutluluk getiriyor mu?' sorusu üzerine Fedon şunları anlattı: 'Para getiriyor ama bedelini çok ağır ödüyorsun. Mesela ben hep 'çapkın' diye lanse edildim. Oysa ki durum farklıydı. Eşimle boşandığım bir dönem vardı, sonra tekrar nikâh yaptık. O ayrıldığım sürede ne olduysa oldu. Magazin basını beni sadece çapkınlıklarımla konuşmak istedi. Oysa ben ailesine bağlı, evlatlarını her şeyden önde tutan, eşime saygılı biriyim. Bu haberler beni çok üzdü."

#Fedon #Magazin #Snobmagazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
17
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Başakşehir 13 24
5. Kayserispor 13 23
6. Trabzonspor 13 23
7. Beşiktaş 13 22
8. Konyaspor 13 21
9. Alanyaspor 14 17
10. Antalyaspor 12 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Ankaragücü 13 13
15. Karagümrük 12 12
16. Sivasspor 14 11
17. Hatayspor 12 11
18. İstanbulspor 12 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 27
2. Boluspor 12 22
3. Pendikspor 12 21
4. Bodrumspor 12 21
5. Keçiörengücü 11 21
6. Samsunspor 12 20
7. Manisa FK 11 19
8. Rizespor 11 18
9. Bandırmaspor 11 15
10. Sakaryaspor 12 15
11. Göztepe 11 14
12. Adanaspor 13 14
13. Erzurumspor 12 13
14. Tuzlaspor 11 12
15. Altay 12 12
16. Altınordu 11 12
17. Ö.K Yeni Malatya 13 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 13 23
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 13 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 14 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Leicester City 15 17
13. Bournemouth 15 16
14. Leeds United 14 15
15. Aston Villa 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4