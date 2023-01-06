Sahnelerden Uzak Kalan Ajda Pekkan Kendisine Milyonluk Hediye Aldı

haberine göre; Kasım ayında evinde düşen ve kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyat masasına yatan Milliyet'ten Hüseyin Altun'unine göre; Kasım ayında evinde düşen ve kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyat masasına yatan Ajda Pekkan , eski sağlığına kavuşmasından dolayı kendisini ödüllendirdi.

Süperstar, Tarabya'da bulunan bir oto galeriden son model Peugeot 5008 marka SUV otomobil satın aldı. Pekkan, değerinin 1.5 milyon TL olduğu öğrenilen aracının önünde poz verdi.