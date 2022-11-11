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Sahnede Eski Eşine Şok Sözler!

Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam Ankara'da bir mekanda sahne aldı. Eski eşi Chloe Loughnan'a gönderme yapan Ortaç'ın hastalığına rağmen sahnede alkol alması dikkat çekti. Ortaç, gece sonunda mekandan tekerlekli sandalye ile ayrıldı. İşte detaylar...

Magazin 11.11.2022, 13:36 11.11.2022, 14:19 arif hür
Sahnede Eski Eşine Şok Sözler!

Sahneye iki dansçısıyla çıkan Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında "8 sene sonra şutladı beni. Evliliği beceremedim. Mutluluğu buldum da şikayet mi ettim? Annem 'sarışınlardan uzak dur, sarışınlara bulaşma' demişti, dinlemedim. Eşim sarışındı, sevgilim sarışındı" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Müjdeyi Verdi! Böyle Açıkladı...

"AKIL HASTALARININ İŞİ!"

Ortaç, "Evlilik akıl ve ruh hastalarının işi" diyerek konuklarını şaşkına çevirdi.

Şarkı aralarında kadın-erkek ilişkileri hakkında espriler yapan Serdar Ortaç, hastalığına ve kullandığı ilaçlara aldırış etmeden sahnede alkol aldı.

GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Sahneye ilk çıktığında tek başına ayakta durabilen Serdar Ortaç, kısa süre sonra sadece dansçılarına ve sandalyeye tutunarak ayakta durmak zorunda kaldı. Ortaç, konseri dansçıların yardımıyla ayakta durarak tamamladı.

Sahne programını bitirdikten sonra kulise geçen Serdar Ortaç için tekerlekli sandalye getirildi.

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SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

16 Şubat 1970 doğumlu sanatçı Serdar Ortaç, İstanbul’da doğmuştur. İlk öğrenimini Kocamustafapaşa’da ve orta öğrenimini Suadiye Lisesi’nde bitirmiş ardından Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi Torna ve Tesviye bölümünde Lise’yi okumuştur. Yüksek öğrenimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde başladı fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrılmıştır.

1994 yılında Aşk İçin isimli albümde seslendirdiği Karabiberim isimli şarkı ile çıkış yakalamıştır. Ray, Yaz Yağmuru, Gecelerin Adamı, Aşk İçin, Bana Göre Aşk, Nefes, Kara Kedi, Gıybet, Bilsem ki, Beni Unut Çakra, Mesafe, Çek Elini Kalbimden, Gıybet ve Cımbız isimli albümleri ile müzik kariyerini sürdürmüştür.

2014 yılında İrlanda’lı Chloe Loughnan ile evlenmiştir. Ancak evliliği 2019 yılında son bulmuştur.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
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