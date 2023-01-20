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Sahne Pozuyla Olay Yarattı
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sahne kostümüyle olay yarattı. Derin yırtmaç ve derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken ünlü şarkıcı Ece Seçkin, fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte haberin detayları...
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sahne kostümleriyle dikkat çekiyor.
Şarkıcı, konserinde giydiği derin yırtmaç ve göğüs dekolteli kombiniyle gündem yarattı.
Seçkin'in pozları hayranları tarafından beğenildi.
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