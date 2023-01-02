Sahne Öncesi Kaza Geçiren Göksel Hayranlarını Korkuttu

Eğlenceli bir performansa imza atan sanatçı Göksel, sahneye Sudietuz’un yılbaşı akşamı için özel olarak tasarladığı kostümü ile çıktı.

Göksel, taçı ve pelerini ile adeta karlar prensesi gibiydi.

Sahne öncesi ufak bir kaza geçiren sanatçı, sahneye çıplak ayakla çıkmak zorunda kaldı.

Sahnede bol bol dans eden Göksel,

“2022’nin son nazarı da böyle çıktı, bundan sonra rahatız, 2023’de tüm güzellikler bizim olacak.” diyerek seyircilerine dileklerini iletti.